Günzburgs BLSV-Kreischef Birkner: „Glaube nicht, dass ich weitermache“

Zum Jahreswechsel hat der Bayerische Landessportverband (BLSV) seine Mitgliedsvereine mit einer Beitragserhöhung um fünf Prozent konfrontiert. In einem von Präsident Jörg Ammon unterzeichneten Rundschreiben wurde das mit „der Entwicklung unserer laufenden Kosten und notwendiger Investitionen“ begründet. Das mag inhaltlich zutreffen, aber ist der gewählte Zeitpunkt mitten in der Corona-Krise und während einer seitens der Politik angeordneten Zwangspause für den Sport der richtige für eine derartige Maßnahme, Herr Birkner?

Friedrich Birkner: Der Beschluss zu dieser Beitragserhöhung war nicht kurzfristig ergangen, der Zeitpunkt lag bereits weit vor Corona. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, der BLSV hat ungefähr in den zehn Jahren davor keine einzige derartige Erhöhung vollzogen.

Fehlende Einnahmen aus dem Spielbetrieb: "Herbe Einbußen"

Gab es Beschwerden seitens der Vereine im Sportkreis Günzburg?

Friedrich Birkner: Nein. Man muss ja auch im Gegenzug sagen, dass der Freistaat Bayern die Vereinspauschale heuer zum zweiten Mal hintereinander in doppelter Höhe auszahlen wird – ein Beschluss, an dem der BLSV nicht ganz unbeteiligt war. Das ist eine große Hilfe für unsere Vereine. Für die geht es ja bei Weitem nicht nur um die Mitgliedsbeiträge. Im Fußball zum Beispiel fehlen sämtliche Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Das sind natürlich schon herbe Einbußen.

Apropos Beiträge: In einigen Regionen Deutschlands ist im Zusammenhang mit der Pandemie von Mitgliederaustritten in existenzbedrohender Zahl die Rede. Wie sieht es im Sportkreis Günzburg aus?

Friedrich Birkner: Im ländlichen Bereich ist das nach meiner Überzeugung nicht so dramatisch wie in Großstädten. Dort sind die Beiträge zum Teil wesentlich höher und dann überlegen es sich Mitglieder eher, ob sie im Verein bleiben, wenn sie keine Gegenleistung für ihre Beiträge bekommen. Hier auf dem Land gilt für viele: Man ist halt einfach im Sportverein. Aber trotzdem: Man spürt das auch bei uns; in der aktuellsten Statistik hat sich das etwas deutlicher zum Negativen gewandelt als zuvor. Die Leute kündigen bei der momentanen Pandemie-Entwicklung vielleicht im Gedanken, das könnte ja noch länger dauern. Ich hoffe, dass das nicht so weiter geht.

Auch heimische Vereine haben viele Mitglieder verloren

Sie erwähnen aktuelle Zahlen. Können Sie da etwas konkreter werden?

Friedrich Birkner: Der Sportkreis Günzburg hat derzeit 43.103 Mitglieder, das sind gegenüber dem Vorjahr 944 Mitglieder weniger. Aktuell haben wir in der Region 125 Vereine. Gegenüber dem Vorjahr sind das überraschenderweise zwei Vereine mehr. Und einer von ihnen, der Skate Club Burgau, konnte die Mitgliederzahl sogar steigern. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Mitgliederzahlen in allen Vereinen wieder steigen, sobald der Sportbetrieb aufgenommen werden kann.

Sie sind seit 2007 Vorsitzender des BLSV-Kreises Günzburg.

Friedrich Birkner: So lange schon? Das hatte ich jetzt aufs Jahr genau gar nicht parat. Ich bin damals als Nachfolger des zurückgetretenen Lorenz Steinle zunächst kommissarisch ins Amt gekommen.

Im Frühjahr 2022 wird gewählt

Seitdem haben die Mitglieder Sie in drei Wahlen bestätigt, zuletzt 2017. Wann steht denn der nächste Kreistag an?

Friedrich Birkner: Der BLSV hat einen Fünf-Jahres-Rhythmus. So ab Mai 2022 werden in ganz Bayern die Kreistage mit Wahlen stattfinden. Danach kommen die Wahlen zum Sportbezirk und ganz am Schluss, im Herbst, wird dann der Verbandstag abgehalten.

Werden Sie 2022 erneut für das Amt des Sportkreis-Vorsitzenden kandidieren?

Friedrich Birkner: Ich glaube nicht, dass ich weitermache. Altersbedingt. Immerhin werde ich im kommenden Jahr 74. Aber ich werde versuchen, bis zu den Wahlen einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden.

