Günzburgs Ehrenbürger Ermer ist tot

Jurist stirbt mit 90. Trauerfeier Mittwoch

Ehrenbürger Paul Ermer ist tot. Er starb nach Angaben des Büros des Oberbürgermeisters am Freitag. Der Rechtsanwalt wurde 90 Jahre alt.

„Mit großer Trauer haben wir die Nachricht vom Tode unseres langjährigen Zweiten Bürgermeisters und Ehrenbürgers Günzburgs Dr. Paul Ermer, aufgenommen“, so OB Gerhard Jauernig. Der Rathauschef, der selbst sechs Jahre gemeinsam mit dem Verstorbenen im Stadtrat arbeitete, würdigte Ermer als feinsinnigen Menschen, der sich neben seinem beruflichen Engagement 36 Jahre als Stadtrat, davon 32 Jahre als Zweiter Bürgermeister, in den Dienst seiner Stadt stellte. Er habe in breiten Kreisen der Bevölkerung ein außerordentliches und hohes Ansehen genossen. „Paul Ermer hat die Entwicklung Günzburgs über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Von 1972 an galt sein Wort auch im Kreistag dem Wohl und der Entwicklung Günzburgs. Dabei drückte er mit seiner eleganten Erscheinung und seiner gewandten und immer sachbezogenen Art der Argumentation allen Gremien seinen Stempel auf.“

Oberbürgermeister Jauernig verwies dabei besonders auf die vorbildhafte Loyalität, die der Verstorbene jahrzehntelang gegenüber dem Stadtoberhaupt trotz anderer politischer Couleur bewiesen hatte.

Für seine Verdienste war Paul Ermer neben einer Reihe weiterer öffentlicher Auszeichnungen im Jahr 1989 der Goldene Ehrenring der Stadt Günzburg und sieben Jahre später das Ehrenbürgerrecht der Stadt verliehen worden. „Wir verlieren mit ihm eine geachtete Persönlichkeit und Institution. Unser Mitgefühl gilt seinen Söhnen mit Familie“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

In der Todesanzeige der Angehörigen heißt es: „Der Abschied ist die Geburt der Erinnerung.“ Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet kommenden Mittwoch, 18. März, um 14 Uhr in der Kirche St. Martin in Günzburg statt. (zg)

