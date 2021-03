09:54 Uhr

Günzburgs OB Jauernig übt scharfe Kritik an Spahn: Er sei der "Ankündigungsminister"

Jauernig ist auch Bezirksvorsitzender des Städtetags in Schwaben. Auch in dieser Funktion fordert der Günzburger OB: Kommunen müssten endlich bei der Corona-Politik eingebunden werden.

Der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Städtetags in Schwaben, Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD), erwartet von Bundes- und Landesregierung endlich Perspektiven, um nach den Feiertagen Teile des öffentlichen Lebens wieder zu beleben. Zugleich kritisiert er das jüngste Wirrwarr nach dem nächtlichen Treffen im Bundeskanzleramt und fordert mit einem klaren Appell eine engere und aktive Einbeziehung der Kommunen bei der zukünftigen Ausrichtung der Corona-Politik in Deutschland und Bayern.

„Bund und Länder haben in den zurückliegenden Monaten das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen regelrecht ausgehöhlt. Unsere Städte und Landkreise haben bisher keinerlei Mitspracherecht bei den Beschlüssen zur Bekämpfung der Pandemie. Manchmal kommt man sich regelrecht fremdregiert vor, insbesondere, wenn man das Ergebnis sieht.“ Das müsse sich ändern! Er spricht sich für „regionale Möglichkeiten“ aus. Dabei dürfe nicht nur der bundes- und landesweite Inzidenzwert als Maßstab gelten, sondern es müsse vielmehr eine Bewertung unter dem Gesichtspunkt des regionalen Pandemiegeschehens, der Impfquote und der tatsächlichen Auslastung der Krankenhäuser vor Ort erfolgen.

Günzburgs OB Jauernig: Politik des Öffnens und Schließens bringe nichts

„Landräte und Bürgermeister haben ihre Ohren nah an den Menschen und wissen, wo die Probleme und Sorgen liegen. Sie haben aber auch Lösungen, die das höchste Maß an Sicherheit für die Bürger garantieren und ein gesellschaftliches Leben in der Pandemie schaffen.“ Der „Tübinger Weg“ könnte dabei aus Sicht des Oberbürgermeisters eine gute Perspektive darstellen (wir berichteten). „Wir werden noch viele Monate, vielleicht über das Kalenderjahr 2021 hinaus, mit dem Virus leben müssen. Auf Dauer können wir doch nicht mit der bestehenden Öffnungs-Schließ-Taktik und rein in den Lockdown, raus aus dem Lockdown, fahren. In unseren Städten brauchen wir endlich eine gelebte Wirklichkeit, begleitet von Kreativität, Dynamik, Sicherheit, aber auch Mut zur Innovation. Dies alles muss mit einer passenden Teststrategie einhergehen.“

In diesem Zusammenhang kritisiert der Oberbürgermeister die bisherigen Maßnahmen, für die das Bundesgesundheitsministerium und der zuständige Minister verantwortlich seien, scharf. Ständig würden Dinge angekündigt, die nicht eingehalten werden könnten. Aktuell bleibe festzuhalten, dass es viel zu wenig Impfstoff und, entgegen den Aussagen von Jens Spahn, flächendeckend nicht einmal im Ansatz genügend Schnelltests gebe. Der Bundesgesundheitsminister werde immer mehr zum „Bundesankündigungsminister“ – das helfe in der Pandemie nicht wirklich weiter. Das Vertrauen in die Politik sei nach der Masken-Affäre, durch miserable Kommunikation und das schleppende Impftempo auf einem Tiefpunkt. Politische Entscheidungen müssten nachvollziehbar sein und Ankündigungen auch mit Taten belegt werden, so der Günzburger OB in seiner Mitteilung. (zg)

