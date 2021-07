Altpapiercontainer brennt in Gundremmingen

Ein Altpapiercontainer in der Raiffeisenstraße Gundremmingen hat am Donnerstag gebrannt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Ein in der Raiffeisenstraße in Gundremmingen aufgestellter Altpapiercontainer hat am Donnerstagmittag gebrannt. Die Brandursache ist der Polizei momentan noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Die alarmierte Feuerwehr Gundremmingen löschte den Brand. Zeugenhinweise sollen sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau wenden. (AZ)