Gundremmingen

vor 16 Min.

Anwohner äußern Bedenken wegen Mehrgenerationenhaus in Gundremmingen

Plus Mehr Verkehr und mehr Schatten: Anwohner befürchten negative Auswirkungen für den Kindergarten in Gundremmingen. Eine Umplanung wird vom Gemeinderat abgelehnt.

Von Peter Wieser

Ein Bauzaun, eine gewaltige Baugrube und schweres Gerät weisen unverkennbar darauf hin: Vor Kurzem haben die Arbeiten zum Bau des Mehrgenerationenhauses mit Tagespflege in der Gundremminger Kirchstraße begonnen. In der Sitzung des Gemeinderats waren es etwas mehr Besucher als sonst: Anwohner, die Bedenken gegen das Projekt geäußert und in einem Schreiben eine ganze Reihe an Fragen an die Gemeinde herangetragen hatten.

Themen folgen