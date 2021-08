Gundremmingen

12:30 Uhr

Augenoptikerin aus Gundremmingen ist Werbeträgerin des Handwerks

Sabrina Oberlander wurde Botschafterin des Handwerks und durfte ihren Beruf Augenoptikerin in einem Imagefilm der Handwerkskammer vorstellen.

Plus Sabrina Oberlander macht sich kurz vor der Corona-Krise in Offingen selbstständig - und übersteht die schwierige Situation. Jetzt hat sie die Hauptrolle in einem Werbefilm.

Von Martin Gah

„Wir hatten einmal ein Kind, das konnte nicht die Straße überqueren, nicht Fahrradfahren und nicht dem Unterricht folgen, weil es einfach so schlecht sah. Dem haben wir dann die idealen Kontaktlinsen gemacht. Das Kind konnte dann zum ersten Mal über die Straße gehen, die Mama hat geweint, ich hab geweint“. Das erzählt Sabrina Oberlander aus Gundremmingen, während sie mit einem kleinen Schraubenzieher eine Brille montiert und in einem Computerprogramm verschiedene Kontaktlinsenformen entwirft. Oberlander ist Augenoptikerin aus Leidenschaft. Und soll mit dieser Leidenschaft jetzt Werbung für ihr Handwerk machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen