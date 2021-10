Gundremmingen

11:35 Uhr

Bald ist das Atomstromzeitalter in Gundremmingen nur noch eine Erinnerung

Plus In zwei Monaten geht Deutschlands einst größtes Atomkraftwerk vollständig vom Netz. Was wird aus Gemeinde und Region, wenn der Wirtschaftsmotor abgeschaltet ist?

Von Christian Kirstges

Rinderbraten mit Kartoffelknödeln und Salat: 12,80 Euro. Rinderleber Hawaii mit Pommes und Salat: 10,50 Euro. Und dazu die Halbe Klosterbier vom Fass: 3 Euro. Wer gut und günstig regional essen will, ist im Gasthof "Zum Ochsen" in Gundremmingen richtig. Das wissen nicht nur die Einwohner des 1300-Seelen-Dorfes zwischen Günzburg und Dillingen, sondern auch Generationen von Mitarbeitern des größten Arbeitgebers im Ort: des Atomkraftwerks. Früher kamen sie zum Mittagessen und blieben manchmal gleich bis zum Abend. Doch das ist längst Vergangenheit, so wie die Stromproduktion es am Standort des einst größten AKWs in Deutschland bald sein wird. Spätestens an Silvester ist Schluss, über den genauen Abschalttermin hat RWE noch nicht entschieden. Es ist ein Abschied, auf den sich die Gundremminger lange einstimmen konnten und doch noch nicht wirklich wissen, wie es danach sein wird.

