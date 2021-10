Ein weiterer Schritt zur Bäckerei am Gundremminger Kreisverkehr

Plus Der Gemeinderat billigt den Entwurf von Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan. Dabei handelt es sich um gute Ackerflächen - und der Ortskern verliert.

Beim Gundremminger Kreisverkehr soll entlang der Staatsstraße 2025 nach Lauingen und der Hygstetter Straße eine Bäckerei mit Produktionshalle und Verkaufsladen entstehen. Dem Vorhaben hatte der Gundremminger Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr – bis auf eine Gegenstimme – sein „Ja“ gegeben. Nun ging es um die Abwägung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung. Für das Vorhaben bedarf es einer Änderung des Flächennutzungsplans sowie der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. So hat beispielsweise das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten darauf hingewiesen, dass es sich beim Plangebiet um Ackerflächen von sehr guter Bonität handle, die nur im unbedingt notwendigen Umfang für eine außerlandwirtschaftliche Nutzung beansprucht werden sollten. Auch dürften für die Entwicklung des nahegelegenen Landwirtschaftsbetriebs keine Nachteile entstehen.