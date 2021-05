Genehmigt: Block C des Atomkraftwerks Gundremmingen kann abgebaut werden

An Silvester dieses Jahres endet der Betrieb der Anlage in Gundremmingen. Anschließend kann damit begonnen werden, auch Block C zurückzubauen.

Das bayerische Umweltministerium hat die Genehmigung zum Abbau von Block C des Atomkraftwerks Gundremmingen (AKW) erteilt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte dazu am Donnerstag in München: "Die Genehmigung ist ein weiterer bedeutender Schritt beim Ausstieg aus der Kernenergie. Ich stehe hinter dem Ausstieg aus Kohle und Kernenergie. An den gesetzlichen Abschaltzeitpunkten wird nicht gerüttelt."

Die Energiewende sei der richtige Weg. Der Standort in Gundremmingen solle wieder eine frei nutzbare Fläche werden. Der Rückbau erfolge unter den gleichen strengen Sicherheitsvorgaben wie der Betrieb der Anlage. Die Sicherheit von Mensch und Umwelt stehe an erster Stelle.

Genehmigung war im Juli 2019 beantragt worden

Das Bundesumweltministerium hat laut der Mitteilung des bayerischen Umweltministeriums dem Bescheid zugestimmt. Die Genehmigung werde an diesem Freitag offiziell bekannt gemacht und anschließend für die Öffentlichkeit zur Einsicht ausgelegt. In den vergangenen vier Jahren sind demnach in Bayern bereits die Stilllegung und der Abbau der Kernkraftwerke Isar 1, Grafenrheinfeld sowie des Blocks B in Gundremmingen genehmigt worden.

Spätestens am 31. Dezember dieses Jahres muss Block C nach den Vorgaben des Bundes seinen Leistungsbetrieb beenden. Danach kann mit dem Abbau begonnen werden. RWE hatte auf Grundlage des Atomgesetzes bereits am 31. Juli 2019 die Genehmigung für den Abbau von Block C beantragt. Die einzelnen Abbaumaßnahmen werden von den Behörden beaufsichtigt.

Abgebaut wird zunächst, was keinen Einfluss auf den Nachbetrieb der Blöcke in Gundremmingen hat

Bis Mitte oder Ende der 2030er-Jahre wolle RWE die dann noch stehenden Gebäude aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen haben und danach den kompletten Rückbau abschließen, erklärt Kraftwerks-Chef Heiko Ringel. Wesentliche Bestandteile der nun erteilten Genehmigung seien der Abbau von ausgewählten Systemen und Anlagenteilen des Blocks C, die für den sicheren Nachbetrieb der Blöcke B und C keine Bedeutung mehr hätten und keine sicherheitstechnischen Funktionen für den Betrieb des Kontrollbereiches und der Aktivitätsüberwachung erfüllten. (AZ)

