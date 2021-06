Gundremmingen

21.06.2021

In einem halben Jahr ist Schluss in Gundremmingen: Dann geht das AKW vom Netz

So wird es aussehen, wenn das Atomkraftwerk in Gundremmingen an Silvester vom Netz genommen wird - kein Dampf mehr über der Region Günzburg.

Plus An Silvester wird der "Aus-Knopf" gedrückt - dann wird das Atomkraftwerk in Gundremmingen für immer abgeschaltet. Was ist bis dahin zu tun? Und was passiert mit der Stromversorgung?

Von Christian Kirstges

Als am 31. Dezember 2017 Block B des Atomkraftwerks (AKW) in Gundremmingen vom Netz genommen wurde, war es ein emotionaler Moment für alle Beteiligten. Doch neben dem bevorstehenden Rückbau dieses "Trakts", der viele Mitarbeiter binden würde, stand noch immer die Stromproduktion in Block C für die nächsten Jahre an. Damit ist in einem guten halben Jahr, ebenfalls an Silvester, Schluss, wenn auch dafür gewissermaßen der Aus-Knopf gedrückt wird. Bis es so weit ist, muss einiges an Vorarbeit geleistet werden - nicht nur in Gundremmingen.

