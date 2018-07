vor 53 Min.

Gundremmingen: Ladesäule für E-Autos

Die Anlage steht jetzt vor dem Rathaus der Gemeinde

Die Gemeinde Gundremmingen hat in Kooperation mit den Lechwerken (LEW) die erste öffentliche Ladesäule für Elektroautos im Ort in Betrieb genommen. Sie steht vor dem Rathaus und verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 22 Kilowatt. Bürgermeister Tobias Bühler sieht die Kommune in der Pflicht, beim Thema klimafreundliche Mobilität eine Vorreiterrolle zu übernehmen: „Für den Umstieg in die Elektromobilität muss man Lademöglichkeiten schaffen, und wir wollen hier mit gutem Beispiel vorangehen.“ Zudem habe es bereits erste Nachfragen von Firmenkunden und Besuchern nach einer Elektrotankstelle gegeben.

Die Ladesäule wird über das Bundesprogramm Ladeinfrastruktur des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Kunden mit dem Vertrag „LEW Autostrom“, „LEW Business Autostrom“ oder dem „LEW Autostromticket“ können über ihre Flatrate diese Ladestation frei nutzen, ebenso wie mehr als 4600 weitere Ladepunkte des Innogy-Ladeverbunds. Alternativ können Fahrer von Elektroautos das Laden mithilfe der Innogy-eCharge-App über Kreditkarte oder Paypal bezahlen. Die Ladesäule kann auch von Kunden anderer Mobilitätsanbieter genutzt werden. Bislang gibt es im Landkreis Günzburg weitere LEW-Ladesäulen in Burgau, Günzburg (vier Stück), Ichenhausen, Jettingen-Scheppach, Krumbach (zwei) und Thannhausen. (zg)

