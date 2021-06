Musikschule Gundremmingen feiert ihr Jubiläum ohne Konzerte

Plus Die Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach wird 30 Jahre alt. Wie sie entstanden ist und was sie für ihren Leiter Klaus Schlander bedeutet.

Soeben hat er am Flügel im Offinger Klaiberhaus noch einige Takte von Richard Clayderman’s „Ballade Pour Adeline“ gespielt. Schön, aus diesem Stück einmal wieder ein paar Passagen live zu hören. Studiert hat Klaus Schlander Tuba und Kontrabass. Im Orchester spielt er Euphonium und Posaune. Als Kind hat er Schlagzeug und Akkordeon gelernt. Und seit 30 Jahren ist Klaus Schlander der Leiter der Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach.