Gundremmingen

06.06.2021

Neue Figuren für den Gundremminger Märchenwald

Plus Bernhard Berger aus Gundremmingen hat in einem Waldstück selbst gefertigte Holzskulpturen aufgestellt. Sein Handwerkszeug ist die Kettensäge. Das erwartet Familien im Märchenwald.

Von Peter Wieser

Was viele nicht wissen: In Gundremmingen gibt es seit einiger Zeit einen Märchenwald, und inzwischen wird er gerne von Radfahrern und Spaziergängern, vor allem aber von Familien mit Kindern besucht. Gerade eben sei eine Gruppe des Schnuttenbacher Kindergartens da gewesen und habe gefrühstückt, erzählt Bernhard Berger, der an diesem Vormittag das Waldgrundstück in der Nähe des Holzlagerplatzes zwischen Gundremmingen und Schnuttenbach mit einigen weiteren Skulpturen bestückt, die er geschnitzt hat. Bewacht wird es von einem vier Meter langen Krokodil aus Eichenholz, von "Schnappi, dem Wächter des Waldes" - so steht es jedenfalls auf dem Schild daneben.

