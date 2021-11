Gundremmingen

Unfall in Gundremmingen: 10.000 Euro Schaden

In Gundremmingen hatte es am Montagnachmittag an der Baumgartner Straße gekracht. Verletzt wurde niemand, doch der finanzielle Schaden ist hoch.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag in Gundremmingen ereignet hatte, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr aus Gundremmingen kommend die Verlängerung der Kirchstraße in Richtung Dürrlauingen. Vorfahrt bei Kreuzung Baumgartner Straße in Gundremmingen missachtet Auf der Ortsverbindungsstraße hätte er an der Kreuzung Baumgartner Straße laut Polizei anhalten müssen. Er missachtete aber beim Einbiegen die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos mit einem 18-Jährigen am Steuer. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. (AZ)

