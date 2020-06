11:32 Uhr

Gundremmingen hat jetzt eine App

Was sich die Gemeinde davon verspricht. Und was der Bürgermeister

Die Gemeinde Gundremmingen geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. Nun hat sie für ihre Bürger sowie für Besucher eine eigene App bauen lassen. Entwickelt hat sie die Werbeagentur von Manuel Schuster in Aislingen.

Bürgermeister Tobias Bühler will mit der App einen umfassenden digitalen Service bieten. Er freut sich vor allem über den Zeitgewinn durch den neuen Kanal. „Besonders in einer Situation wie der jetzigen, in der sich innerhalb einer Woche teils mehrfach Gegebenheiten ändern, sind wir froh, die Bürger deutlich kurzfristiger als mit dem wöchentlichen Amtsblatt informieren zu können“, sagt er.

Keine digitale Einbahnstraße

Gleichzeitig betont Bühler, dass die App keine digitale Einbahnstraße sein wird. Über die Funktion „Bürgermeldung“ können zum Beispiel Schäden direkt ans Rathaus übermittelt werden. Die App sei intuitiv und übersichtlich aufgebaut, dass sowohl junge als auch ältere Menschen gut damit klarkommen.

Die App ist für alle Endgeräte optimiert und kann ab sofort im Apple Store oder bei Google Play kostenlos heruntergeladen werden. Darauf hat die Gemeinde Gundremmingen verwiesen. (zg)

