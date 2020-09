vor 27 Min.

Gundremmingen soll einen Franziskuswanderweg bekommen

Die Franziskuskapelle mit dem großen Steinkreuz am Ortseingang von Gundremmingen: Das wäre der Ausgangspunkt für den Franziskuswanderweg, einen „Weg der Sinne“, um den es im Gemeinderat ging.

Plus Nahe der Franziskuskappelle könnte ein „Weg für die Sinne“ ins Hirschbachtal entstehen. Auch um ein Storchenpaar ging es jetzt im Gremium.

Von Peter Wieser

„Mit Franziskus auf den Weg“: Das war die Idee, die im Zuge der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns entstanden war. Christina Berchtold aus Gundremmingen und Dritte Bürgermeisterin Alexa Kille ( CSU) hatten seinerzeit für einige Wochen einen Stationenweg bei der Franziskuskapelle beginnend in das Hirschbachtal eingerichtet. Dieser bezog sich auf das Leben und Wirken des heiligen Franziskus, Themen waren die Erde, das Wasser, die Tiere und die Natur in Verbindung mit der Schöpfung Gottes. Es konnten während dieser Zeit keine Kindergottesdienste stattfinden, man wollte den Familien auf diese Weise etwas mitgeben, zumal sich am Ortseingang von Gundremmingen die Franziskuskapelle befindet. Um diesen Weg ging es auch am Donnerstag im Gundremminger Gemeinderat.

Er sei von den Bürgern, auch von Kindern und Senioren sehr gut angenommen worden, erklärte Bürgermeister Tobias Bühler (CSU) – und es hätten bereits Gespräche stattgefunden, etwas in dieser Art dauerhaft zu entwickeln: einen „Weg für die Sinne“ mit verschiedenen Stationen Bezug nehmend auf den Sonnengesang des Franziskus.

Es könnte auch der Bach einbezogen werden

Unter anderem könnte zum Thema Wasser eine Natur-Kneippanlage, zum Thema Erde ein Barfußpfad und vieles mehr in Verbindung mit der Natur entstehen. Man sei eine Familien- und Touristenregion und es würde in jedem Fall einen Mehrwert mit sich bringen, so Bühler. Der Vorschlag stieß bei den Gemeinderäten auf Begeisterung: Mit den Gegebenheiten und entlang des Bachlaufs des Hirschbachs sollte man eine solche Chance verwirklichen, meinte Friedrich Josef Heidel (CSU).

Mit einfachen Mitteln könnte vieles bewirkt werden, sagte Alexa Kille. Als Alternative zu einer Kneippanlage könnte mittels eines Handlaufs auch der Bach einbezogen und genutzt werden, meinte Heike Eggenmüller-Hörsch (FWG/UWG). Willi Schiele schlug vor, hinsichtlich der Pflege zu versuchen, einzelne Bürger für eine Patenschaft zu gewinnen. Angedacht ist, in nächster Zeit die Örtlichkeiten zu besichtigen, ebenso soll mit Donautal-Aktiv sowie mit der Regionalmarketing Kontakt aufgenommen werden.

Störche auf einem Telekom-Masten?

Gundremmingen möchte auch ein Storchenpaar. Den Anstoß hatte Dorfentwicklungsreferent Bertram Fischer (CSU) gegeben. Er verwies auf die vielen Störche in der Stadt Burgau: Man könnte versuchen, auch in Gundremmingen im Dorf oder auf einem Masten am Ortsrand ein Storchenpaar anzusiedeln. „Es wäre bestimmt auch für einen Ausflug des Kindergartens oder der Schule etwas Interessantes“, meinte Fischer.

Zweiter Bürgermeister Anton Frei (GfG) hielt den Betonmasten der Telekom an der Kirchstraße für einen günstigen Standort, nah am Dorf und auch die Kinder beim Spielplatz hätten etwas davon. Markus Hoser (GfG) sah dies ähnlich und schlug vor, eine Kamera zu installieren und die Bilder auf der Internetseite der Gemeinde zu veröffentlichen. In jedem Fall soll für weitere Schritte die Untere Naturschutzbehörde hinzugezogen und darüber beraten werden.

Hundesteuersatzung neu beschlossen

Weiter wurde die Neufassung der Hundesteuersatzung beschlossen. Die jährliche Steuer beträgt künftig 20 Euro je Hund und Jahr, für Kampfhunde gilt derselbe Satz. In Gundremmingen gebe es zwei Kampfhunde, mit diesen habe es jedoch noch nie Probleme gegeben. Dafür kam einmal mehr das Thema „Hundehaufen“ zur Sprache: Kritisiert wurde, dass es nach wie vor Hundebesitzer gebe, die die Hinterlassenschaften liegen ließen. Bürgermeister Bühler erinnerte daran, dass die Gemeinde für diese Ordnungswidrigkeit und Zumutung eine Strafe von 150 Euro erhebt.

Den gemeindlichen Weihnachtsmarkt mit den örtlichen Vereinen wird es aufgrund von Corona nicht geben. Es sei schade, aber in der derzeitigen Situation sei dieser nicht durchführbar und es sei nicht zielführend. Weiter regte Bertram Fischer eine Veröffentlichung im Amtsblatt an, in der Grundstücksbesitzer darauf hingewiesen werden, ihre Hecken und Sträucher bis auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden.

