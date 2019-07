00:32 Uhr

Guntiafest, Aufzug und Fluglärm

Welche Themen die Günzburger Stadträte angesprochen haben

Kurz und bündig machte es der Günzburger Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend – in nicht ganz einer Stunde war der öffentliche Teil der Sitzung inklusive der Vereidigung des neuen Mitglieds Heinrich Pirschle (SPD) erledigt. Dennoch hatten die Stadträte gerade unter „Sonstiges“ eine ganze Reihe Themen angesprochen.

Die Reisensburger Halle, von der örtlichen Grundschule aber auch von den Vereinen stark frequentiert, ist seit Kurzem wieder in Betrieb. Zuvor war die Halle umfassend saniert, modernisiert und erweitert worden. Jetzt hatte der Stadtrat das Thema der künftigen Nutzung auf dem Tisch liegen. Nach der Eröffnung des Forums am Hofgarten ist die Nutzung der Herrenwaldhalle nämlich im Jahr 1993 per Stadtratsbeschluss neben dem Schulsport- und Trainingsbetrieb auf gesellschaftliche Veranstaltungen von Reisensburger Vereinen und Organisationen beschränkt worden. Bereits seit 1989 galt unverändert die Regelung, dass für Theaterveranstaltungen und Weihnachtsfeiern keine Miete anfällt, gesellige Veranstaltungen schlugen mit 200 Mark zu Buche (etwa 100 Euro).

Nach dem Umbau kann nun auch das Foyer separat als Veranstaltungsort gebucht werden – 45 Euro Mietkosten fallen dort künftig für gesellschaftliche Veranstaltungen an. Wer die ganze Halle für eine Veranstaltung nutzen möchte, ist mit 200 Euro dabei. Der Stadtrat billigte die Änderung einstimmig.

Als Mitglied im Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte, muss die Stadt Günzburg auch über den Beitritt weiterer Kommunen abstimmen, neu kommt jetzt die Gemeinde Memmingerberg hinzu. Damit werden es 33 Städte und Gemeinden, die das Unternehmen für die Überwachung des fließenden Verkehrs nutzen, das Stammkapital wächst auf 358 000 Euro. Stadtrat Manfred Proksch bat darum, dass sich nicht nur die Zahl der Mitglieder, sondern auch die Frequenz der Überwachungen erhöhen möge. „Mit dem zusätzlichen Geld könnten auch zusätzliche Messgeräte beschafft werden“, so der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.

Georg Weishaupt, der als Leiter des Günzburger Ordnungsamts mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Stadt im Kommunalunternehmen vertritt, informierte darüber, dass tatsächlich weiter investiert werden soll: Demnächst gehe es um eine neue Software, mit der Gefahrenwerte von Streckenabschnitten ermittelt werden sollen.

Das Günzburger Stadtfest ging am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne. Einige Stadträte hatten Lob, aber auch Kritikpunkte zum Fest anzumerken. Dritte Bürgermeisterin Ruth Niemetz mahnte das „Kübelsaufen“ von Alkohol an, das offenbar am Wochenende wieder angeboten worden war. „Auf Mallorca wird es verboten, und hier bei uns wird es weiter gemacht.“ Vor allem Jugendliche seien in der Folge stark betrunken gewesen.

Oberbürgermeister Jauernig nahm die Kritik auf, lobte aber auch die Helfer. Bei der tropischen Hitze an den beiden Festtagen habe es glücklicherweise nur kleinere Zwischenfälle gegeben, Polizei und Ordnungsamt seien unterwegs gewesen, als Feiernde nicht mehr nach Hause gehen wollten. Auch die Mitglieder der Sicherheitswacht seien als positive Unterstützung aufgefallen, fügte UWB-Stadtrat Ferdinand Munk hinzu. Ein attraktiveres Angebot am Festsonntag wünscht sich CSU-Stadtrat Thomas Ermer. „Es gibt viele Stände, die am Sonntag gar nicht mehr aufmachen.“

Ein größeres Problem, das neben Ermer auch Siegfried Ranz (SPD) ansprach, war beim Guntiafest, aber auch an den heißen Tagen davor und danach spürbar gewesen: Der Aufzug, der vom Schnöllermarkt aus hinauf in die Oberstadt führt, hatte offenbar bereits seit vergangenen Mittwoch nicht mehr funktioniert. Eine Störungsmeldung war zunächst offenbar nicht erfolgt. „Ausgerechnet in der Hitzewelle konnten vor allem ältere Menschen den erleichterten Weg in die Innenstadt nicht nutzen“, so Ranz.

SPD-Fraktionsvorsitzende Helga Springer-Gloning ärgerte sich über unzumutbare Lärmbelästigung durch militärische Flüge über dem Stadtgebiet. „Sind wir denn hier mehr bedroht als in anderen Landstrichen? Gefällt es den Piloten bei uns in der Gegend so gut? Oder ist es vielleicht doch die Gefahr durch Donald Trump?, stellte die Stadträtin mit einem Augenzwinkern die häufigen Flugbewegungen infrage. „Ganz ernsthaft: Die Grenze des Zumutbaren ist überschritten“, so Springer-Gloning. Sie sei deswegen von vielen Bürgern angesprochen worden. Die Stadtverwaltung will jetzt erneut wegen der Belastung bei der Bundeswehr nachfragen. (rjk)

