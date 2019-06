05:00 Uhr

Guntiafest: Die Stadt kommt wieder in Feierlaune

Zum 42. Mal feiert Günzburg das Guntiafest mit Musik, Tanz und gutem Essen gefeiert. Was dabei am letzten Juniwochenende alles geboten ist.

Musikgruppen, Tanzvorführungen und DJs, gutes Essen und beste Stimmung: Am Wochenende, 29. und 30. Juni, verwandelt sich Günzburgs Innenstadt beim Guntiafest wieder in eine riesige Tanzfläche für Jung und Alt. Zwei Tage lang wird in den Altstadtgässchen und auf den historischen Plätzen der Innenstadt bei einzigartiger Atmosphäre zusammen gefeiert. Wie in den Vorjahren richten Stadt und Vereine das Stadtfest gemeinsam aus.

Mit dem Festumzug startet das Guntiafest

Am Samstag, 29. Juni, setzt sich gegen 15.30 Uhr am Bürgermeister-Landmann-Platz der traditionelle Festumzug mit etwa 220 Teilnehmern in Bewegung. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig eröffnet das Guntiafest anschließend um 16 Uhr auf der Bühne am Marktplatz. Dort erwartet die Besucher wieder ein vielfältiges Programm: Es tanzen die Showtanzgruppe Victory, die Tanzschule Corazón

Showauftritte gehören zum Guntiafest ebenfalls dazu – auch dieses Jahr ist die Tanzschule Corazón wieder mit dabei auf der Marktplatzbühne.

und das Tanzzentrum Majsai. Am Abend bringt Bartender’s Best wie im vergangenen Jahr Rock- und Partymusik auf die Bühne.

Auf der Bühne am Marktplatz wird getanzt

Am Sonntag, 30. Juni, geht das Programm über den gesamten Tag weiter. Der Musikverein Wettenhausen eröffnet mit dem Frühschoppen, bevor das Jugendstreichorchester Intonation übernimmt. Die Abteilung Tanz des VfL Günzburg zeigt sein Können, ebenso wie die Tanzschule Panorama und Konstantina’s Art of dance. Die Sportschule Sonner und Gürel zeigt eine Kampfsportshow, die Türkisch-Islamische Gemeinde tritt mit Folklore auf. Aus Leipheim kommt die Kindershowtanz-Gruppe des Leipheimer Haufens. Neu im Programm sind die Demenz-Clowns von Herzensangelegenheiten e.V. Der Musikverein Reisensburg schließt das Programm abends mit seiner Serenade.

Viel Musik liefern die unterschiedlichsten Gruppen in Günzburg zum Guntiafest – zum Beispiel die Jugendkapelle Guntia.

Die Big Band des Dossenberger-Gymnasiums spielt am Samstag ihre „Evergreens“ auf dem Schlossplatz beim FC Günzburg. Im Museumshof ist an beiden Tagen Line-Dance der Abteilung Tanz des VfL Günzburg geboten. „Vereine, Schulen und viele andere Gruppen nutzen die Plattform ‚Guntiafest‘ sehr gerne, um sich vorzustellen“, berichtet Festorganisatorin Georgine Fäßler.

Die Innenstadt verwandelt sich zur Freiluft-Bühne. Neben der Bühne auf dem Marktplatz gibt es in gewohnter Manier Livemusik, Show-Acts und Verkaufsstände in allen Teilen der Altstadt.

Die "Santa Maria" geht wieder vor Anker

An beiden Tagen des Guntiafestes geht wieder die Galeere „Santa Maria“ mit stimmungsvollen Seemannsliedern des Shanty Chors „Tote Möwe“ vor Anker. „Partytime“ mit DJ heißt es auf dem Schlossplatz beim FC Günzburg. Im Museumshof laden die Altstadtfreunde Günzburg in ihr „Café Klein-Wien“. Rockfans kommen im Stadtgarten bei Rock City Günzburg auf ihre Kosten. Livemusik gibt es zudem bei „On the rocks“ in der Hofgasse und im Biergarten des Cafés Kulisse in der Wättegasse. Im Dossenbergerhof betreibt die Stadtkapelle einen musikalischen Biergarten mit einem eigenen Auftritt und Gastkapellen.

119 Bilder Günzburger feiern ihr Guntiafest Bild: Philipp Wehrmann, Erich Herrmann

Bunter Spaß auch für Kinder und Familien ist wieder geboten: Hits wie Glücksrad, Trampolinspringen, Kinderschminken, Spiele aller Art, Ponyreiten, das Kinderkarussell auf dem Marktplatz, die Kinderbahn auf dem Landmannplatz und vieles mehr sind mit dabei. Auf dem Bgm.-Landmann-Platz gibt es dieses Jahr erstmals inklusives Pizzabacken. Am Sonntag, 30. Juni, präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr der Kreisjugendring und zahlreiche Jugendverbände auf dem Lannionplatz mit Aktionen rund um das Ehrenamt.

Die Stadt Günzburg veranstaltet zusammen mit Vereinen ihr Guntiafest mitten in der malerischen Altstadt. Abends ist Partystimmung angesagt.

„Ein Fest von und für Günzburger“: Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich, dass wieder so viele Vereine beim Stadtfest mitmachen. „Ohne das Engagement der örtlichen Gastronomen und der Vereine würde es unser Guntiafest so nicht geben.“

Die Veranstaltung wurde erstmals im Jahr 1977 zum 1900-jährigen Gründungsjubiläum der Stadt gefeiert. Seither präsentieren sich die hiesigen Vereine mit ihren Angeboten immer am letzten Juniwochenende der breiten Öffentlichkeit. Der Oberbürgermeister wirbt bei den Bewohnern der Innenstadt um Verständnis für die durch das Guntiafest zu erwartenden Einschränkungen.

Das vollständige Programm zum Guntiafest 2019 gibt es zum Nachlesen auf der Internetseite der Stadt Günzburg. Änderungen am Programm sind nach Angaben der Stadtverwaltung aber vorbehalten. (zg)

Themen Folgen