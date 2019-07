vor 10 Min.

Guntiafest: Eselfigur vom Kinderkarussell verschwindet

Ein Sitz in Form eines Esels war bei einem Kinderkarussell auf dem Guntiafest in Günzburg aufgestellt. Diebe haben die Figur Samstagnacht mitgenommen.

Die Spur verliert sich in Röfingen: Während des Günzburger Guntia-Festes ist von einem Kinderkarussell, welches im Rahmen des Guntiafestes auf dem Marktplatz aufgestellt war, ein Sitz in Form eines Esels im Wert von mehr als 2000 Euro gestohlen worden. Die Polizei gibt den Zeitraum der Tat mit Samstag, 23.30 Uhr bis Sonntag, 10.30 Uhr an.

Zeugen haben die Figur später noch gesehen

Im Laufe der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass die gestohlene Figur am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr am Ortsausgang Röfingen (Fahrtrichtung Jettingen) gesehen worden war. Bei einer Absuche vor Ort durch die Polizei konnte die Karussellfigur jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet um Zeugenhinweise, Telefon 08221/919-0. (zg)

