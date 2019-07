00:34 Uhr

Haage führt jetzt den Rotary Club

Der neue Präsident will zur Ausrottung von Polio beitragen

Der Rotary Club Günzburg hat einen neuen Präsidenten: Hermann Haage führt den Club im rotarischen Jahr 2019/2020. Bei der feierlichen Übergabe hat der 40. Präsident das Amt von Hans-Wilhelm Wienholt übernommen.

Der scheidende Präsident blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Das Motto „Be the Inspiration“, das er für seine Amtszeit gewählt hatte, hat der Unternehmensberater mit großem Erfolg verfolgt: Humanitäre Hilfe fortsetzen und ausbauen, die Gemeinschaft fördern und pflegen sowie Umweltschutz als Aufgabe für alle Rotarier. Mit seinem favorisierten Projekt „Helft den Helfern“ unterstützte der Rotary Club Günzburg vier Vereine aus der Region mit insgesamt 9000 Euro.

Mit der Übergabe der Präsidentenkette an Neu-Präsident Hermann Haage beendete Hans Wienholt seine Amtszeit. In seiner Inaugurations-Rede stellte der Leipheimer Haage sein Motto und Ziel vor: „Rotary verbindet die Welt“ – unter diesem Leitsatz möchte er gemeinsam Großes schaffen. Gerade die Bedeutung des Polio-Plus-Programms liegt ihm sehr am Herzen. Das von Rotary International initiierte Programm habe die Polio von einer Krankheit mit epidemischen Erscheinungen auf gerade einmal 22 Neuerkrankungen im vergangenen Jahr reduziert, sagte Haage. Die greifbare Ausrottung der Polio sei ein beispielloser Erfolg für Rotary. Danach sieht Rotary-Präsident Haage in der Verbreitung von Bildung eine primäre humanitäre Aufgabe.

Zudem fällt in sein Amtsjahr ein Jubiläum: Der Rotary Club Günzburg feiert sein 40-jähriges Bestehen. (zg)

