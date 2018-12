Haben sich ihre Wünsche erfüllt?

vor 39 Min.

Vor einem Jahr haben wir fünf Menschen aus dem Landkreis gefragt, welche Erwartungen sie an das Jahr 2018 haben. Jetzt geht der Dezember dem Ende zu und wir haben nachgehakt: Haben Sie ihre Ziele in die Tat umgesetzt?

Von Heike Schreiber

Für dieses Quintett war 2018 ein ganz besonderes, für den ein oder anderen sogar ein Jahr des Umbruchs: Simon Klingauf hat Abitur gemacht und ein Studium begonnen, Helmut Briegel ist nach 44 Jahren im Polizeidienst in Rente gegangen, Schwester Mechthild Steiner hat die ewige Profess abgelegt und eine neue Stelle angetreten, Major Marc Kellner hat an der bisher größten und längsten Nato-Übung seiner Karriere teilgenommen und Daniel Jäger konnte nach einer schweren Knieverletzung seine Handballkarriere fortsetzen und seinen Bachelorabschluss machen. Vor zwölf Monaten haben wir die fünf gefragt, was sie sich für das aus ihrer Sicht besondere Jahr 2018 wünschen und vorstellen. Jetzt haben sie gegenüber unserer Zeitung verraten, ob sie ihre gesteckten Ziele erreicht haben oder ob sie an der ein oder anderen Stelle doch gescheitert sind.

Mechthild Steiner hat das ewige Profess abgelegt

Mechthild Steiner, Kammeltal: Für Schwester Mechthild, die seit Mitte 2015 im Dominikanerinnen-Kloster Wettenhausen lebt, hat 2018 einen wichtigen Schritt im Glaubensleben gebracht: Sie hat die ewige Profess abgelegt, das Ordensgelübde, und sich damit für immer ans Kloster gebunden. Eigentlich habe sich dadurch nicht so viel verändert, „nur dass ich mich noch freier und froher fühle“, sagt die 33-Jährige. Das Leben mit Gott sei noch intensiver und sie müsse mehr Verantwortung übernehmen, „was manchmal auch eine Last sein kann“. Den größten Wechsel verbunden mit einem schmerzhaften Abschied in diesem Jahr hat Mechthild Steiner im beruflichen Leben erfahren. Bisher hat sie Mathematik im benachbarten St.-Thomas-Gymnasium unterrichtet. Doch im Frühjahr bekam sie ein Angebot für eine Stelle in der Diözese Augsburg und musste eine „nicht so leichte Entscheidung“ treffen.

Nach längerem Ringen verabschiedete sie sich von ihrem Dasein als Lehrerin und fing im September in der Domstadt als Referentin im Institut für Neuevangelisierung an. Ihre Hauptaufgabe ist es jetzt, Menschen den Glauben neu zu vermitteln und die Pfarreien und Ehrenamtlichen zu unterstützen. Es sei ein „sehr weites Feld und sehr schön“. Trotz allem vermisst sie nicht nur ihre Thomasianer, sondern auch den kurzen Arbeitsweg. „Aber manchmal ist ein Abschied nötig und ich glaube, dass es gut war.“ Doch wie schaut es eigentlich mit ihren Vorsätzen und Anliegen aus, die sie vor einem Jahr an dieser Stelle geäußert hatte? Zumindest ansatzweise sieht Schwester Mechthild sie als erfüllt an. Was die Baumaßnahmen am Kloster betrifft, sei wenigstens ein Türmchen saniert, es gehe Schritt für Schritt weiter. Ihre Hoffnung, dass das Projekt richtig Fahrt aufnimmt, bleibe bestehen. Ihr Wunsch, dass es trotz politischer Unsicherheiten und Kriegsgefahren auf der Welt friedlich bleibe oder friedlicher werde, sei ein ziemlich frommer gewesen. „Das ganz große Chaos kam zum Glück aber nicht.“ Für 2019 wünscht sie sich, dass die Gemeinschaft in Wettenhausen wächst und mehr junge Frauen den Schritt hin zu Gott wagen. Ihr größter Wunsch ist, dass der Glaube an Gott in immer mehr Menschen lebendig wird, „dass sich nicht nur die Menschen verändern, sondern die ganze Welt“.

Simon Klingauf hat ein Studium begonnen

Simon Klingauf aus Bubesheim hat 2018 sein Abitur gemacht. Bild: Klingauf

Simon Klingauf, Bubesheim: Für den 18-Jährigen haben gleich mehrere neue Lebensabschnitte begonnen. Seit April ist er volljährig, seit Juni hat er sein Abizeugnis in der Tasche und seit Oktober studiert er. Hat sich sein Traum erfüllt, dass sich 2018 die Sorgen auflösen, die er sich über die Zukunft gemacht hat? Eine klare Antwort kann Simon Klingauf nicht geben, manche Sorgen hätten sich aufgelöst, „aber es kommen neue dazu“. Sein Vorhaben, ein möglichst gutes Abitur zu machen, hat er in die Tat umgesetzt. „Es war leichter, als ich es mir vorgestellt habe“, erzählt er. Mit dem Notenschnitt von 2,6 sei er zufrieden. Sein größter Wunsch, den Kontakt zu seinen Freunden nicht zu verlieren, sieht er als erfüllt an. Nach beendeter Schulzeit hat er mit seinen Kumpels eine dreiwöchige Auszeit in Griechenland genommen. Weil er jetzt auch den eigenen Führerschein in der Tasche hat, hat er sich die Autofahrt in den Süden mit den Freunden am Steuer geteilt. Im Herbst hat er an der Dualen Hochschule Heidenheim den Studiengang „Betriebswirtschaftslehre – Spedition, Transport und Logistik“ angefangen. Unternehmenspartner ist die Cancom GmbH in Jettingen-Scheppach, wo er bereits einen Monat vor Ort verbracht hat. Im Dezember hat er die ersten Klausuren geschrieben. Seine Sorge, dass das Studium vielleicht nicht so verlaufen könnte, wie er es sich vorstellt, war bisher unbegründet. „Es gefällt mir echt gut“, sagt der junge Mann, hofft aber auch im neuen Jahr, alle Hürden meistern zu können. Noch ist der 18-Jährige fest in seiner Heimat Bubesheim verwurzelt. Beim Tennisklub schwingt er noch den Schläger und beim SC kickt er weiter mit. Er wünscht sich sehnlichst, dass die erste Mannschaft im neuen Jahr in die Landesliga aufsteigt.

Daniel Jäger hat sich zügig von einer Verletzung erholt

Daniel Jäger spielt nach schwerer Verletzung wieder Handball. Bild: Ernst Mayer

Daniel Jäger, Lauingen: Eine Klasse höher, in der Bayernliga, stürzt sich Daniel Jäger seit Februar wieder als Kreisläufer und Torjäger in Handballzweikämpfe. Dass er so schnell auf der sportlichen Bühne zurück sein würde, hätte er vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Im letzten Training vor dem Saisonstart 2017 war er bei einem Wurf so aufs linke Knie gefallen, dass das hintere Kreuzband riss. Für den heute 22-Jährigen, der sich bis dato nie verletzt hatte, war es „der größte Einschnitt“ seiner Karriere. Er verzichtete auf eine Operation, musste das Bein vier Wochen lang total still halten und dann behutsam wieder aufbauen. Sein größter Wunsch, wieder gesund und fit zu werden, hat sich schneller erfüllt als gedacht. „Es ging ruckzuck, ich bin sehr zufrieden“, sagt der Handballer. Er habe früh wieder Anschluss im Team gefunden und trotz des Schocks auch den Kopf frei bekommen. Während er selbst das ganze Jahr über nahezu verletzungsfrei blieb, hat sich seine Hoffnung, dass seine Mannschaftskollegen von schweren Verletzungen verschont bleiben, nicht erfüllt. Zwei Spieler erwischte es ebenfalls mit Kreuzbandriss. Ihr Ausfall schmerzt ihn genauso wie der bisherige Saisonverlauf. Vom Ziel, ganz vorne, vielleicht sogar um den Aufstieg mitzuspielen, seien sie derzeit als Tabellensechste weit entfernt. „Wir müssen uns stark verbessern“, formuliert er einen Vorsatz für 2019. Und dass er weiter den Spagat zwischen Sport und Studium schafft. Einen ersten Schritt hat der Lauinger schon gemeistert, er hat seine Bachelorarbeit abgegeben und sattelt jetzt noch den Master in Medizintechnik in Ulm drauf.

Major Marc Kellner hat an der Nato-Übung in Norwegen teilgenommen

Major Marc Kellner nahm an einer großen Nato-Übung teil. Bild: Bundeswehr

Major Marc Kellner, Dornstadt: So lange wie heuer war Marc Kellner, Chef der 6. Kompanie des Sanitätsregiments 3 in der Dornstädter Rommel-Kaserne, noch nie von der Familie getrennt. Von Ende September bis Ende November hat der 35-Jährige, der in Burgau wohnt, an der internationalen Nato-Übung in Norwegen teilgenommen. Für ihn, der seit 2002 in der Bundeswehr dient, war es Neuland, hat es doch eine solche truppenstarke Übung mit knapp 50000 Soldaten seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Vier Kompanien aus Dornstadt waren mit von der Partie, seine eigene, mit 125 Mann vertreten, war verantwortlich für die Kommunikationsversorgung und Wartung der Fahrzeuge. Es sei mit vielen Vorbereitungen, Organisation und Aufwand verbunden gewesen, „aber es war unglaublich beeindruckend, wie ein Zusammenspiel so vieler Menschen funktioniert“. Sein Wunsch aus dem vergangenen Jahr, dass sich weiter viele junge Frauen und Männer für das Berufsbild des Soldaten interessieren und sich für den Dienst in der Bundeswehr entscheiden, sieht Kellner als erfüllt. Er habe jedoch auch 2019 Bestand. „Das Berufsbild des Soldaten ist nach wie vor attraktiv. Wir haben einen gesunden Zuspruch, aber es könnte immer mehr sein.“ Auch die Pläne, die Patenschaft mit Burgau lebendig zu halten, hätten Erfolg gebracht und würden 2019 verstärkt. Geplant ist ein Tag in der ersten Jahreshälfte, an dem sich die Patenkompanie in Burgau vorstellt. „Wir wollen der Bevölkerung näher kommen.“

Helmut Briegel ist in den Ruhestand gegangen

Helmut Briegel ist im August in Rente gegangen. Bild: Peter Wieser

Helmut Briegel, Rechbergreuthen: Zum 1. August 2018 verabschiedete sich Helmut Briegel aus Rechbergreuthen in den Ruhestand. Mehr Ruhe und keine Zwänge mehr, das hatte sich der frühere Polizist gewünscht. Was seine Pensionierung betrifft: Der Druck sei weg und alles sei so eingetreten, wie er es sich erhofft habe. Bei Faschingsumzügen in der Region war er dienstlich stets präsent. Das werde er auch künftig sein, nur auf eine etwas andere Art und Weise – als Mitglied des Burgauer Faschingszugkomitees, in das er gewählt worden sei. Bei seiner Verabschiedung habe er sich ganz besonders darüber gefreut, als ihn Burgaus Bürgermeister Konrad Barm, gleichzeitig der Vorsitzende des Komitees, gefragt habe, ob er diesem angehören wolle. „Eine kleine Aufgabe nebenbei“, sagt der 60-Jährige. Ganz besonders wichtig sind ihm nach wie vor seine Pferde: der vierjährige Gabiano, ein Württemberger Warmblut, und seine inzwischen 18 Jahre alte Thüringer Warmblutstute Samantha. Ihre Verletzung, die sie sich seinerzeit zugezogen habe, sei zwar ausgeheilt, aber sie werde eben auch älter, sagt Briegel. Er selbst will „so weitermachen wie bisher“. Dazu gehören auch die Leonhardiritte Roßhaupten und Ettlishofen, wie auch der in Ichenhausen, an dem er 43-mal teilgenommen hat. (mit wpet)

