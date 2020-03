vor 54 Min.

Hackerangriffe auf Firmen nehmen zu

Polizei bietet Cybercrime-Beratung

Es wird spioniert, erpresst, betrogen und Unternehmens- und Kundendaten werden widerrechtlich abgegriffen, um eine Vielzahl weiterer Straftaten zu begehen. Wirtschaftsunternehmen aller Art und Sparten sind zunehmend von Computerkriminalität in verschiedenster Form betroffen. Die Polizei bietet deshalb Präventionsangebote an.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in einer Pressemitteilung erklärt, sei es wichtig, sich frühzeitig mit den möglichen Bedrohungsszenarien vertraut zu machen, die erforderlichen Schutzmöglichkeiten zu kennen und Maßnahmen zu ergreifen.

„Hacker“ dringen in vielen Fällen über Schwachstellen der Firmennetze (Betriebssystem, Konfiguration) in die Infrastruktur von Unternehmen ein und verschlüsseln dort alle Daten oder nutzen die Unbedarftheit der Computernutzer aus, die zum Beispiel E-Mail-Anhänge öffnen. Schnell verbreitet sich die Schadsoftware und verschlüsselt alle Daten. Damit kann der Arbeit nicht mehr nachgegangen werden, was zum Stillstand des Unternehmens führen kann. Oft werden dann von den „Hackern“ Geldbeträge gefordert, die in Form von digitaler Währung beglichen werden sollen. Die Polizei rät grundsätzlich davon ab, die Zahlungen zu leisten, weil die Daten oftmals dennoch nicht mehr entschlüsselt werden, sondern nochmals Geld gefordert wird. Weiterhin empfiehlt sich bei bekannt gewordenen Hackerangriffen eine schnellstmögliche Anzeige bei der Polizei.

Als polizeiliche Beratungsstelle für kleine, mittelständische und große Wirtschaftsbetriebe wurde die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) beim Bayerischen Landeskriminalamt etabliert. Diese steht Unternehmen als kompetenter und vertrauensvoller Ansprechpartner für Informationen zur Vermeidung von Cybercrime-Angriffen und im Falle von Cybercrime-Straftaten zur Verfügung. (zg)

