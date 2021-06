Haldenwang

Der Haldenwanger "Gaudi-Pub" ist zum Corona-Testzentrum geworden

Plus Im Haldenwanger Rathaus kann man sich beim Faschingsverein „Haldenwanger Gaudi“ auf Corona testen lassen. Wie dieser dazu kam und wie das funktioniert.

Von Peter Wieser

Kein „Hio“ und auch keine „Haldenwanger – Gaudi“-Rufe, gekleidet sind die Personen auch nicht im Faschingskostüm, sie tragen weiße medizinische Kittel und FFP2-Masken: Der Raum, in dem sich die Vereinsmitglieder früher trafen, wo Besprechungen stattfanden oder wo man sich nach den Auftritten zu einem Bier oder einer Limo zusammensetzte, erinnern jetzt eher an eine Arztpraxis. Alles wirkt steril, an der Seite stehen zwei Tische mit einer Trennscheibe in der Mitte. Der Faschingsverein „Haldenwanger Gaudi“ hat sein Vereinsheim im Haldenwanger Rathaus, den "Gaudi-Pub", zum Corona-Bürgertestzentrum umfunktioniert, der Gaudi-Stammtisch ist sozusagen zu einem der Testtische geworden. Seit einer Woche kann man sich dort kostenlos auf das Virus testen lassen.

