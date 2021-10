Haldenwang

vor 23 Min.

Runder Tisch zum neuen Gewerbegebiet in Haldenwang wird nicht angenommen

Plus Bei einem Runden Tisch in Haldenwang zum umstrittenen Gewerbebiet stellen die Gewerbetreibenden ihre Pläne vor. Warum von den Bürgern kaum jemand kommt.

Von Peter Wieser

Dass in Haldenwang die Meinungen über das geplante Gewerbegebiet am westlichen Ortsrand geteilt sind, ist bekannt. „Haldenwang verliere ein wertvolles Grüngebiet“ oder „Man müsse neben Hallen- und Bürogebäuden mit Hochlagern, Tankstellen, Maschinenparks und Schotterhalden rechnen“. Auch das Abstimmungsverhalten einiger Gemeinderäte wird in Frage gestellt, wie es aus einem Schreiben der Interessengemeinschaft „Besorgte Bürger“ hervorgeht. Auf der anderen Seite stehen potentielle Interessenten für Gewerbeflächen, vorrangig Unternehmen aus der Gemeinde, die diese dringend benötigen. Auf dieser Grundlage strebten die Unternehmer und potentielle Interessenten für ein Grundstück im geplanten Gewerbegebiet einen Runden Tisch an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen