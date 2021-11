So geht es mit dem geplanten Haldenwanger Gewerbegebiet weiter

Plus Der Haldenwanger Gemeinderat berät über die Vorgehensweise für die Aufstellung eines Bebauungsplans. Das war nicht das einzige Thema im Gremium.

Parallel zur Aufstellung des Flächennutzungsplans bestünde für die Gemeinde Haldenwang grundsätzlich die Möglichkeit, für das darin vorgesehene geplante, umstrittene Gewerbegebiet einen Bebauungsplan aufzustellen. Auf den Beschluss des Gemeinderats hin, Gewerbegrund zu realisieren, hatte Peter Finkel den Antrag gestellt, bis zum April 2022 ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Bebauungsplans und der damit verbundenen Schaffung von Baurecht zu beauftragen. Hierzu seien die Belange von Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen und zu behandeln, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen, heißt es unter anderem darin. Es sei ein großer Vorteil, dass spätere Nutzer bereits bekannt seien. Der Gemeinderat müsse dabei die verschiedenen Interessen und Meinungen diskutieren und zu einem bestmöglichen Kompromiss zusammenfassen.