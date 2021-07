Verbraucht das neue Gewerbegebiet bei Haldenwang zu viel Fläche?

Plus In Haldenwang sollen zusätzliche Wohngebiete und ein Gewerbegebiet entstehen. Das bewegt die Bürger. Doch die Abwägung der Stellungnahmen ist für den Gemeinderat aufwändig.

Dass der Haldenwanger Gemeinderat in einer einzigen Sitzung jemals so viele Beschlüsse gefasst hat, daran konnte sich keiner erinnern – und eigentlich hätten es noch viel mehr sein sollen. Auch wenn es im Grunde genommen nur einen einzigen Tagesordnungspunkt gab, nämlich die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie von Bürgern aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans: ein Verfahrensbeschluss wurde nicht gefasst. Nach etwa dreieinhalb Stunden wurde die Sitzung beendet.