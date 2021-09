Haldenwang

vor 11 Min.

Wird der neue Dorfladen in Haldenwang zu teuer?

Das Gebäude, in das der Haldenwanger Dorfladen umziehen soll: Der Gemeinderat strebt für die Gestaltung der Außenanlagen eine günstigere Lösung an als die in der vorliegenden Planung.

Plus Warum der Haldenwanger Gemeinderat die Planung der Außenanlagen kritisch sieht. Auch um den Bau von Seniorenwohnungen ging es in der Sitzung.

Von Peter Wieser

Der Haldenwanger Dorfladen wird in neue und vor allem größere Räume umziehen. Die Gemeinde hat dazu das Anwesen in der Hauptstraße 30 gegenüber dem Rathaus erworben. Für die Umgestaltung der Räumlichkeiten und des Außenbereichs könnte die Gemeinde eine Förderung erhalten, die Rede ist von einem Betrag in Höhe von bis zu 80 Prozent. Für die Gestaltung der Außenanlage gibt es nun eine Planung mit Kostenschätzung – die Grundlage für den Förderantrag. Sie beträgt rund 160.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen