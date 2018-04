vor 40 Min.

Haldenwang schließt Lücken für schnelles Internet

In Haldenwang gibt es Gebiete mit schlechtem Internetzugang. Die Gemeinde will Abhilfe schaffen.

In der Sitzung ging es außerdem um den geplanten Mobilfunkmasten und die gemeindlichen Feldwege

Die Gemeinde Haldenwang will in bestimmten Gebieten mit unzureichendem Internetzugang durch den Ausbau mit Breitband eine bessere Versorgung sicherstellen. Dafür gibt es einen bis zu 80-prozentigen Zuschuss durch den Freistaat. Für die entsprechenden Bereiche hatte die Gemeinde eine Markterkundung in Auftrag gegeben.

Jürgen Schuster vom Beratungsunternehmen Corwese stellte in der Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats am Mittwoch die Ergebnisse vor. Die Ausschreibungen mit dem Wunsch für eine Erschließung von mindestens 100 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) hatten sich auf 61 Gebäude und vier Flurnummern bezogen. Die Punktebewertung, in der das Breitbandzentrum eine mindestens 40-prozentige Gewichtung auf die Wirtschaftlichkeit vorgibt, hatte für den Anbieter miecom Netservice mit der M-Net als Diensteanbieter gesprochen. Die Vergabeempfehlung sei eindeutig, so Schuster. Bei einer Förderung mit 80 Prozent und rund 408000 Euro hätte die Gemeinde Haldenwang einen Eigenanteil in Höhe von rund 102000 Euro zu leisten. Aus seiner Sicht eine Chance, die die Gemeinde Haldenwang ergreifen sollte, so Schuster. Besser und günstiger werde es nicht mehr werden.

Diese betroffenen Bereiche wären damit zunächst technisch besser versorgt als die in den Ortskernen, doch auch für diese werde es Förderprogramme geben. Der Haldenwanger Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Vergabe aus, nach Eingang des Förderbescheids und Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit dem Anbieter soll der Ausbau innerhalb der folgenden 24 Monate erfolgen. Er hoffe, dass man sich in den nächsten Jahren wiedersehe, wenn es dann vielleicht 90 Prozent Förderung für den weiteren Ausbau gebe, bemerkte Bürgermeister Georg Holzinger scherzend, als er Schuster verabschiedete. Dem auf 15 Jahre laufenden Vertrag mit der Deutschen Telekom für die Errichtung eines Mobilfunkmastes auf dem Schlauchturm der Feuerwehr hatte der Haldenwanger Gemeinderat im Vorfeld mit einer Gegenstimme zugestimmt. Weiter entschieden sich die Räte für einen Bewerber für die Schöffenwahl. Auch die neu gewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Haldenwang, Andreas Fisel und Markus Eser, wurden in ihrem Amt bestätigt. Diese müssten jedoch noch entsprechende Lehrgänge absolvieren. Die bei der Freiwilligen Feuerwehr Konzenberg wiedergewählten Kommandanten Alexander Böck und Bernd Schuster wurden ebenfalls bestätigt. Gleichzeitig wurden die Ausgaben für den Bedarf der Freiwilligen Feuerwehren in den vier Ortsteilen in Höhe von insgesamt etwa 2330 Euro beschlossen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sowie die katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer erhalten 2018 Zuschüsse in der gleichen Höhe wie im Vorjahr. Dieter Reitenauer sprach auf das Thema Feldwege an: Durch das Verhalten beim Befahren seien bestimmte in völlig kaputtem Zustand. „Wer bezahlt das“, wollte er wissen. Denn so könne man die Wege nicht belassen. Wenn der Verursacher nicht dafür aufkomme, geschehe dies durch die Gemeinde auf dessen Kosten, so Holzinger. „Wir können nicht jedes Jahr die Wege richten, für die, die sie dann kaputt machen“, fügte er hinzu. Man könne nur eines tun: Er werde auf diese Personen zugehen und sie noch zusätzlich anschreiben. (wpet)