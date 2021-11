Dieser Einbruch des VfL Günzburg gibt Rätsel auf

Nach 50 starken Minuten leistet sich Drittligist VfL Günzburg eine Totalauszeit. Am Ende stehen ein 30:36 gegen Pfullingen und die Frage: Wie konnte das passieren?

Erst als das Spiel entschieden war, 19 Sekunden vor Schluss, erzielte Andre Alves noch einmal einen Treffer. Es war sein elfter für den VfL Günzburg in diesem Heimspiel der Dritten Liga. Aber ein Tor in zehn Minuten, präzise: in den zehn Schlussminuten gegen einen starken VfL Pfullingen? Das kann einfach nie und nimmer reichen, um Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Und so stand es am Ende 30:36. Die lediglich 180 Zuschauenden, sofern sie es zuvor mit den Einheimischen gehalten hatten, rätselten auf dem Heimweg vermutlich ergebnislos, wie das hatte geschehen können.

Auf einem anderen Zettel steht, wie Chefcoach Gábor Czakó und die Spieler in den weinroten Trikots die unnötige Niederlage analysieren und verarbeiten.

Günzburger Defensive kämpft aufopferungsvoll

Das 0:1 erzielte der an diesem Abend des 27. November zehnmalige Torschütze Niklas Roth. Der bullige Rückraumspieler mit feinem Auge beim Wurf war für die erneut aufopferungsvoll kämpfende VfL-Defensive insgesamt nur schwer in den Griff zu bekommen.

Günzburg glich aus. So sollte es erst einmal bleiben. Der Gast legte ein Tor vor und die Heimmannschaft antwortete mit einem Gegentreffer. Sieben Mal stand es zunächst unentschieden. Weder auf dem Spielfeld, noch in der Coachingzone oder auf der Zuschauertribüne gab es eine Verschnaufpause.

Das Torwartduell geht an die Weinroten

In der 14. Minute errang der VfL leichte Vorteile, als der erneut sehr mannschaftsdienliche Stephan Jahn das 9:7 erzielte. Die Schwaben gewannen dank Patrick Rösch das Torwartduell und schienen noch geschlossener das gegnerische Tempospiel zu unterbinden, was einer Herkulesaufgabe gleichkam. Pfullingen konnte auf höhere individuelle Klasse setzen, besaß in allen Situationen unerschütterliches Selbstvertrauen und ging bei den Entscheidungen ein höheres Risiko ein. Unglaublich, wie die Gäste ihren Kreisläufer-Hünen Alexander Schmid immer wieder einsetzten und was dieses Handball-Schwergewicht dann alles mit dem Ball und seinen Gegnern machte.

Lesen Sie dazu auch

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Das Spiel kippte, als Lukas Fischer, Niklas Roth und Christopher Rix vier Tore in Folge erzielten und damit aus dem 14:13 (25.) ein 14:17 (28.) machten. Kein VfL-Fan wusste so recht, warum Nicolai Jensen traf zum 15:17-Pausenstand.

Manuel Riemschneider zielstrebig

Zuvor hatte David Pfetsch erneut Großes für das Tempospiel geleistet, Manuel Riemschneider beeindruckte durch seine Zielstrebigkeit zum Tor und seinen Mut beim Abschluss, Kämpfer Yannik Meye traf sicher und Andre Alves war erfreulicherweise ganz er selbst. Es sah insgesamt gut aus.

Die Hoffnungen der Gastgeber sollten erst einmal geschürt werden. Beim 18:18 war das Spiel, auf der Anzeigentafel dokumentiert, wieder ausgeglichen. Daniel Jäger hatte gleich nach Wiederanpfiff eine ganz starke Phase. Der unbändige Kampf auf beiden Seiten ging in höchster Geschwindigkeit weiter. Doch wie bereits in den ersten 30 Minuten errangen die Pfullinger leichte Vorteile und konnten sich zweimal mit zwei Treffern Differenz absetzen.

Schrecksekunde um Patrick Rösch

Schon davor hatte sich die Schrecksekunde des Spiels ereignet. Patrick Rösch sprintete mit verzweifelter Kraft und ohne jede Rücksicht auf sich selbst hinter einem Ball her, hinter das Tor, durch die Matten an die Sprossenwand. Alles Mögliche wurde befürchtet. „Doch es war nur der Kopf“, gab der unerschütterliche Hobby-Stuntman, mit Beule und leicht benommen, aber gewohnt süffisant zum Besten. Eine abschließende Beurteilung steht allerdings noch aus.

Das Spiel lief mit Patrick Bieber im Günzburger Tor weiter. Stephan Jahn erzielte zehn Minuten vor Schluss den 29:30-Anschlusstreffer – alles schien ergebnisoffen.

Doch dann war Schluss beim gastgebenden VfL. Klar war das Spiel zuvor hochintensiv verlaufen und hatte manchen Günzburger an körperliche Grenzen gebracht. Aber dieser totale Einbruch? Aus dem Nichts? (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Pfetsch (2), M. Jahn, S. Jahn (3), Hermann (2), Meye (3), Jensen (1), Sanchez (1), Köppel, Jäger (3), Alves (11/4), Riemschneider (4)