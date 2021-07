Drittligist VfL Günzburg: Die Staffeleinteilung für die neue Saison steht

Vorstand und Präsidium des Deutschen Handballbundes haben für den Männerbereich der dritten Handball-Bundesliga eine Vorrunde mit sieben Staffeln beschlossen.

Für den Handball-Drittligisten VfL Günzburg, der momentan mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison steckt und schon vielversprechende Transfers vermelden konnte, steht jetzt auch die Staffeleinteilung für die neue Spielrunde fest. Der Deutsche Handballbund ( DHB) hat eine Vorrunde mit sieben Staffeln beschlossen - auf diese verteilen sich 82 Teams. Die Spielzeit für die Mannschaften beginnt am letzten August- oder ersten Septemberwochenende, dies sei laut DHB abhängig vom Votum der Vereine. Die letzten Spiele sind für das erste Juniwochenende 2022 geplant, dann stehen auch die zwei Aufsteiger und 26 Absteiger fest. In der Saison 2022/23 wird die 3. Liga folglich aus 69 Teams bestehen.

Modus für die Drittliga-Handballer des VfL: So wird gespielt

Die Vorrunde der Saison 2021/22 in der 3. Liga wird in zwei Staffeln zu jeweils elf und fünf Staffeln zu jeweils zwölf Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden mit Hin- und Rückrunde gespielt. Laut DHB-Homepage ziehen die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei in die Aufstiegsrunde ein. Sollte darunter eine nicht aufstiegsberechtigte Mannschaft sein, rückt der Dritte nach. Die Aufstiegsrunde soll dann in zwei Gruppen zu je sieben Teams ausgetragen werden. Platz eins und zwei der beiden Gruppen spielen über Kreuz die beiden Aufsteiger aus.

Um den Klassenverbleib kämpfen die Teams auf den Plätzen sieben bis elf beziehungsweise zwölf jeder Staffel. Die gegen einen direkten Konkurrenten erzielten Punkte werden mitgenommen. Es werden fünf Gruppen zu sechs und zwei Gruppen zu fünf Mannschaften gebildet. Die Teams auf Platz eins und zwei dieser Gruppen verbleiben in der 3. Liga. (AZ)

Der VfL Günzburg gehört Staffel G an, die sich wie folgt zusammensetzt:

HBW Handball Balingen-Weilstetten II

Balingen-Weilstetten II HC Oppenweiler / Backnang

/ HSG Konstanz

SV Salamander Kornwestheim

TSG Söflingen

TSV Blaustein

TSV Neuhausen /Filder 1898 e.V.

/Filder 1898 e.V. TuS Fürstenfeldbruck

TV Plochingen

TV Willstätt 1908

1908 VfL Günzburg

VfL Pfullingen 1862



