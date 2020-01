Handball-EM: Das sagen Handballer aus dem Kreis Günzburg

Plus Das deutsche Nationalteam geht mit Sorgen in die Handball-Europameisterschaft. So schätzen Handballer aus dem Landkreis Günzburg die Chancen ein.

Mit dem Duell Deutschland gegen Niederlande beginnt heute um 18.15 Uhr die Handball-Europameisterschaft. Das Turnier bringt einige Premieren: Erstmals wird es mit Österreich, Schweden und Norwegen in drei Ländern ausgetragen, erstmals nehmen 24 Mannschaften daran teil. Die deutsche Mannschaft geht mit Verletzungssorgen ins Turnier und im Vorfeld sorgte eine Entscheidung von Bundestrainer Christian Prokop auf der Torhüterposition für Aufsehen. Wir haben mit Handballern aus der Region über das anstehende Turnier und die Chancen der deutschen Nationalmannschaft gesprochen.

Zum ersten Mal starten 24 Mannschaften bei einer Europameisterschaft, zum ersten Mal gibt es drei Gastgeber-Nationen. Wird das Ganze in ein unseliges Aufblähen ausarten, das die Favoriten bis in die Endrunden-Turniere hinein unter- und die Außenseiter überfordert? Oder wird das auch jenen Nationen einen Schub bringen, die bisher nicht zu den „Großen“ im Handball zählen?

Stephan Hofmeister (Handball-Experte): „Ich glaube, dass es auf jeden Fall den Mannschaften hilft, die bislang nicht zum Spielen gekommen sind und sich sonst auch nie qualifiziert hätten. Und ich glaube, dass es sich schlicht finanziell für alle Beteiligten lohnt. Der kommerzielle Aspekt solcher Veranstaltungen tritt ja immer mehr in den Vordergrund. Die Spieler beklagen sich zwar über den immer größer werdenden Aufwand, Vereine und Spieler verdienen aber auch gut daran.“

Handball-EM: Hat Deutschland ein Problem im Rückraum?

Gegner in der Vorrunde sind die Niederlande (Donnerstag), Spanien (Samstag) und Lettland (Montag, Spielbeginn ist jeweils um 18.15 Uhr). Ist das die berühmte gmahde Wiesn in Trondheim - oder eher ein hartes Stück Brot?

Bettina Baur (Torhüterin VfL Leipheim): „Spanien ist auf jeden Fall ein Kaliber. Das Spiel gegen den Titelverteidiger wird bestimmt nicht ganz einfach. Aber die anderen beiden Gegner sagen mir ehrlich gesagt gar nichts. Die Niederlande sind zwar im Frauenhandball ziemlich gut, aber bei den Männern eher weniger. Und Lettland ist wohl auch keine Übermacht. Einer der ersten beiden Plätze und damit die Qualifikation für die nächste Runde sollten in dieser Gruppe schon drin sein.“

Sein Durchsetzungsvermögen und seine Spielqualität werden den Niederraunauern lange fehlen: Michael Thalhofer erlitt einen Kreuzbandriss. Bild: Ernst Mayer

Eine ganze Reihe starker Rückraumspieler hat für die Europameisterschaft aus Verletzungsgründen absagen müssen. Steffen Weinhold zum Beispiel. Passen müssen auch Martin Strobel, Fabian Wiede, Tim Suton und Simon Ernst. Kann das Fehlen von gleich fünf starken Rückraumspielern überhaupt ausgeglichen werden?

Michael Thalhofer (Kapitän TSV Niederraunau): „Die Ausfälle sind sicher ein Rückschritt für die Mannschaft. Aber auch wenn alle dabei wären, ist Deutschland im Rückraum immer noch eine Klasse schlechter als die Topnationen. Ich verstehe nicht, wieso wir da schon seit Jahren hinterher hinken. Denn im Jugendbereich sind wir im Rückraum durchaus international konkurrenzfähig. Aber die Talente tun sich in der Bundesliga schwer, Fuß zu fassen. Vielleicht liegt es daran, dass die Liga so stark ist und dann im Zweifelsfall ein erfahrener Ausländer den Vorzug erhält. Die Nationalmannschaft kann immer noch gut oben mitspielen, für die Top sechs kann es reichen, vielleicht sogar fürs Halbfinale. Aber ich setze auf Norwegen.“

Bitter statt Heinevetter: Das sagt der Torhüter vom VfL Günzburg

Starke Rückraumspieler sind also rar in Deutschland, tolle Torhüter nicht. Bundestrainer Christian Propok sorgte allerdings für eine Überraschung, indem er unter anderem Silvio Heinevetter zu Hause lässt und dafür Johannes Bitter nach fast sechs Jahren ein Comeback in der Nationalmannschaft verschafft. Geht diese Nominierung in Ordnung – oder ist vielleicht die Kombination Andreas Wolff/Johannes Bitter die beste, die wir haben?

Patrick Bieber (Torwart VfL Günzburg): „Statistisch gesehen ist Jogi Bitter mit Sicherheit einer der besten deutschen Torhüter, wenn nicht der Beste. Er hat jedenfalls die besten Werte in der Bundesliga. Da Silvio Heinevetter nicht so stark gespielt in letzter Zeit und Dario Quenstedt einfach ein Stück schwächer ist als Jogi Bitter, ist dessen Nominierung auf jeden Fall gerechtfertigt. Wie das als Kombination läuft, kann ich noch nicht sagen. Da muss man sich überraschen lassen. In den beiden Testspielen hat es aber gut funktioniert. Und es sind auf jeden Fall zwei individuell gute Torhüter.“

Alles muss raus: Der Günzburger Torwart Patrick Bieber (hier im Heimspiel gegen Friedberg) beherrscht die Kunst, sich an seinen eigenen Paraden zu berauschen und sich zu immer neuen Bestleistungen zu steigern. In Lohr war er einmal mehr wertvoller Rückhalt seines Teams. Bild: Ernst Mayer

Zwei Mal (2004 in Slowenien und 2016 in Polen) war Deutschland Europameister. Spricht etwas dafür, dass es diesmal erneut klappt? Oder wird die Europa-Tour unserer Handballer im Fiasko enden?

Robert Mayer (Trainer SC Ichenhausen): „Ein Fiasko wird es auf gar keinen Fall, denn wir sind gut bei der Weltspitze dabei. Die Europameisterschaft wird in manchen Nationen teilweise wichtiger genommen als die Weltmeisterschaft, da die Leistungsdichte einfach enger ist – wobei unter der Aufstockung auf 24 Teams die Qualität möglicherweise ein bisschen leidet. Bis zum Halbfinale jedenfalls ist für unsere Mannschaft alles möglich. Danach kommt es auf die Tagesform an. Topfavoriten sind meiner Meinung nach Dänemark, Norwegen und Spanien, als Geheimfavorit nehme ich Schweden mit.“