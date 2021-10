Es geht ums Drinbleiben für die Handballerinnen

Auf wen die Bezirksoberliga-Handballerinnen des VfL Leipheim und des VfL Günzburg II zum Saisonstart treffen und welche Sorgen sie mit in die Runde nehmen.

Mit einem Mini-Kader starten die Handballerinnen des VfL Leipheim in die Bezirksoberliga-Runde.

Nach einer schweren Trainingsverletzung von Stephanie Pointner, die vermutlich die ganze Saison pausieren muss, schrumpfte die ohnehin überschaubare Schar zwischenzeitlich auf sieben Feldspielerinnen und eine Torhüterin. Immerhin schlossen sich nun fünf neue Spielerinnen dem Team an, Lisa Wirbizki nahm zudem das Training wieder auf.

VfL Leipheim hat ein Heimspiel zum Auftakt

Doch trotz aller Freude über den Zuwachs blickt Trainer Jörg Strauch sorgenvoll auf die Auftakt-Begegnung, das Heimspiel gegen den TSV Meitingen (2. Oktober ab 19 Uhr). Als Saisonziel hat der VfL Leipheim den Klassenerhalt ausgegeben, jedes bessere Abschneiden wäre eine Überraschung.

Bewährtes Trainergespann beim VfL Günzburg II

Personalsorgen begleiten auch den Liga-Konkurrenten VfL Günzburg II in die Saison, wenngleich sie sich nicht derart gravierend darstellen. Die Bayernliga-Reserve startet ebenfalls mit einem Heimspiel; an diesem Samstag ab 17.30 Uhr ist der TSV Göggingen zu Gast in der Rebayhalle. Das bewährte Günzburger Trainergespann Philipp Rembold und Bernd Rieger hofft, so schnell wie möglich genügend Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Die Staffel gehört zu den wenigen in ganz Handball-Deutschland ohne irgendwelche Sonderregelungen wie Play-offs und Play-downs. Gespielt wird in einer normalen Zehner-Runde mit Hin- und Rückspielen. Nach der Corona-Pause lässt sich über Meisterschaftsfavoriten und Abstiegskandidaten allerdings wenig sagen. (AZ)

