Günzburgerinnen spielen mit Sicherheit und Leichtigkeit

Deutliches 34:24 in Freising: Welche Trümpfe für die Handballerinnen des VfL Günzburg beim ersten Erfolg dieser Bayernliga-Runde stechen.

Die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg haben die richtige Antwort auf ihren missglückten Start gegeben. In ihrem ersten Auswärtsspiel dieser Runde ergatterten sie bei der HSG Freising-Neufahrn beide Punkte. Das deutliche 34:24 (17:10) war vor allem Resultat eines völlig intakten Selbstvertrauens.

Das Auftakt-Debakel abgearbeitet

Die Trainer-Brüder Peter und Jürgen Kees hatten ihren in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnten Spielerinnen im Vorfeld der Begegnung eingetrichtert, dass die derbe Auftaktniederlage gegen den Liga-Favoriten vor allem der Ausnahmeleistung der Spielerinnen aus Ebersberg geschuldet war. Zusammen mit den Ergebnissen einer selbstkritischen Ursachensuche fühlte sich das Günzburger Team entsprechend gewappnet für die aktuelle Aufgabe in Freising.

Das Spiel begann allerdings nervös. Den ersten Treffer erzielte Neuzugang Talena Menke. Sicherheit gab das 1:0 noch nicht. Im Gegenteil: Die mitgereisten Fans hatten anfangs den Eindruck, dass die Spielerinnen jede Situation doppelt und dreifach gut lösen wollten. Einfache Fehler auf der Suche nach Perfektionismus waren die Folge. Und so verwundert es rückblickend nicht, dass die Oberbayerinnen bis zum 5:4 durch Christina Schredl leichte Heimvorteile hatten.

Lena Götz ist wieder da

Bald kehrte Sicherheit ins Spiel der Schwäbinnen ein. Außerdem hatten sie einen Trumpf im Ärmel. Lena Götz konnte nach langer Verletzungspause wieder eingesetzt werden. Die nächsten fünf Treffer erzielten Günzburgerinnen. Einmal Lena Götz, zweimal Tanja Stoll und einmal Alena Harder besorgten einen Vier-Tore-Vorsprung und dokumentieren eine starke Rückraumleistung.

Nach der Sicherheit kam die Leichtigkeit: Zuerst das 12:6 durch Nina Porkert, dann, kurz vor der Halbzeitpause, das 17:10 durch die kampfstarke Martina Jahn. Die Welt der Günzburger Handballerinnen und ihrer Fans war wieder in Ordnung.

Jürgen und Peter Kees deuteten in der Halbzeitpause ein paar Verbesserungsmöglichkeiten an und warnten ihre Spielerinnen vor zu früher Zufriedenheit. Dieser kleine Hinweis genügte. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der VfL Günzburg.

Nina Porkert wirft zwölf Tore

Einfach wurde es ihm allerdings nicht gemacht. Fast ein wenig wild wurde es, denn die Spielgemeinschaft aus Freising und Neufahrn nahm zwei Günzburgerinnen in Fraudeckung. Die Kees-Brüder reagierten mit der siebten Feldspielerin. Gewohnte Bilder und viel geübte Spielabläufe gingen dadurch beidseits verloren, der taktische Stress war erhöht. Bei all der Unruhe bewahrten Alena Harder und ihre Teamkameradinnen allerdings kühlen Kopf und nutzten ihre gute individuelle Ausbildung zu weiteren Toren. Einen wesentlichen Beitrag zur ungefährdeten Führung leistete Nina Porkert, die bei hundertprozentiger Trefferquote von Rechtsaußen und beim Gegenstoß zwölf coole Treffer erzielte. Erfreulich aus VfL-Perspektive, dass Hanna Fischer ihr erstes Rückraum-Tor gelang.

Näher als auf sechs Tore Rückstand kamen die Oberbayerinnen nicht mehr heran. Ein weinroter Vier-Tore-Pack zum 27:17 beseitigte jeden Zweifel. Das 34:24 war ein gerechtes Ergebnis. Der Günzburger Frauenhandball bleibt auf einem guten Weg. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck; Götz (5), Harder (5), D. Stoll (1), Menke (2), Leis, T. Stoll (5/3), Schütte (1), Fischer (1), Jahn (2/1), Porkert (12)