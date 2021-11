Handballer des VfL Günzburg zünden ein Emotions-Feuerwerk

Wie der Handball-Drittligist VfL Günzburg zum dritten Sieg in Folge kommt, warum selbst eine Rote Karte den Wirbel nicht bremst und welche Spieler beim 31:27 herausragen.

Für Stimmung in der Schafhausäckerhalle sorgten die vielen mitgereisten Fans des VfL Günzburg. „Oh, wie ist das schön!“, klang es freudetrunken von der Tribüne. Unten auf dem Feld feierten die Spieler ausgelassen ihren dritten Drittliga-Sieg in Folge. Das 31:27 (16:10) hatten sie zuvor ungefährdet herausgespielt. Dank einer tollen kämpferischen Einstellung gepaart mit effektiven Angriffswellen kamen die Weinroten hier zum Erfolg. Und plötzlich scheint nicht mal mehr ausgeschlossen, dass es doch etwas werden könnte mit Platz sechs in der Zwölfer-Spielgruppe. Dann könnten die Günzburger sicher für ein weiteres Jahr in der Drittklassigkeit planen.

Starker Beginn des VfL Günzburg

Die Trainer des VfL stimmten ihre Mannen auf ein hartes Spiel ein. Besonders wichtig war Sandro Jooß ein guter Start, um von Anfang an das Momentum auf der weinroten Seite zu wissen. Stephan Jahn, der an diesem Tag auf der rechten Rückraumposition beginnen durfte, nahm es sich zu Herzen und konnte nach einer starken Bewegung zum ersten Treffer einnetzen. Bis zur 4:2-Führung, für die sein Bruder Michael Jahn sorgte, schien der Plan des Trainerteams aufzugehen. Eine starke Abwehr ermöglichte es dem erneut bravourös haltenden Patrick Rösch, die Würfe der Gegner abzuwehren und über das Tempospiel marschierten die VfL-Handballer nach vorne.

Die erste Zäsur ereignete sich jedoch schon nach sechs Minuten. Michael Jahn sah für ein hartes Foul gegen den Rückraum-Linken des TV Plochingen von den beiden Unparteiischen blank Rot. Überraschender Weise steckten die Gäste diese Schwächung meisterhaft weg. Mehr noch: Durch die freigesetzten Emotionen brannten die Weinroten in Abwehr und Angriff ein wahres Feuerwerk ab und konnten sich mit einem 6:1-Tore-Lauf bis zur 17. Minute deutlich absetzen. Tolle Rückraumkracher von Jakob Hermann und erneut eindrucksvolle Toren von Andre Alves prägten diese kurze Phase.

Danach schienen sich die Plochinger ein wenig zu berappeln und zeigten ihrerseits, auch dank einiger Fehler der Günzburger, dass sie zurecht in der 3. Liga sind. Erneut war es den lauffreudigen Beinen der Abwehrreihen und den blitzschnellen Reaktionen des Günzburger Torwarts zu verdanken, dass die Gastgeber bis zum Halbzeitpfiff den Rückstand nicht merklich verkürzen konnten.

Sechs-Tore-Vorsprung zur Pause

Mit einem Sechs-Tore-Vorsprung gingen die Günzburger in die Kabine. Ihre Fans diskutierten hauptsächlich über die Rote Karte, ansonsten war die weinrote Handball-Welt in bester Ordnung. Echte Sorgen machte sich niemand.

Der Start in die zweite Hälfte sollte bestätigten, was auf der Tribüne gefühlt wurde. Mit ordentlich Selbstvertrauen kamen die Günzburger aus der Kabine und konnten jegliches Aufbäumen des TV durch erfolgreiche Angriffswellen im Keim ersticken. Besonders Balazs Toth stach in dieser Phase durch sein durchsetzungsstarkes Spiel auf Linksaußen heraus. Über das 18:11 (35.) ging es zur Vorentscheidung beim 24:16 (48.), der ersten Acht-Tore-Führung. Die Halle war spätestens zu diesem Zeitpunkt fest in Günzburger Hand und unter den Fans machte sich schon Feierlaune breit.

Augenscheinlich übertrug sich diese Stimmung auf das Spielfeld. In der Schlussphase verlor der VfL nämlich ein wenig den roten Faden und vor allem den bislang herausragenden Biss. Im Angriff fielen ein paar Spieler zurück in die Auftritte aus der Anfangszeit dieser Runde. Sie spielten selbst in Überzahl teilweise zu hektisch und produzierten deswegen leichte technische Fehler, die ein Gegner, der sich zu keinem Zeitpunkt aufgab hat, dankend annahm. Als Konsequenz schmolz der Vorsprung auf nur noch vier Tore (27:23/55.).

Vereinsvorsitzender Walter Hirsch lobt

Nach dem Spiel waren auch der mitgereiste VfL-Vorstandsvorsitzende Walter Hirsch und Handball-Abteilungsleiter Torsten Zofka von der Leistung ihrer Jungs hellauf begeistert. Schon ein wenig heiser, fand Hirsch lobende Worte für das mittlerweile wieder glänzende Aushängeschild des Vereins: „Unsere Jungs haben eine Spitzenleistung abgerufen, auf die der gesamte Verein stolz ist.“

Nun können die Spieler von Trainer Gábor Czakó einen Tag in der heilen VfL-Welt genießen. Anschließend müssen sie den Fokus schon wieder voll aufs nächste Heimspiel richten. Am 20. November 2021 gastiert Salamander Kornwestheim in der Rebayhalle. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Pfetsch (2), M. Jahn (1), S. Jahn (2), Toth (1), Hermann (4), Meye, Jensen (2), Sanchez (5), Köppel, Jäger (1), Alves (11/3), Riemschneider (2)