Handballerinnen des VfL Günzburg flirten mit der Außenseiterrolle

Die Günzburgerinnen wollen die Ersten in dieser Spielzeit der Handball-Bayernliga sein, die Haunstetten II die Punkte entreißen. Was dafür - und was dagegen spricht.

Punktgewinne gegen den Haunstetter Frauenhandball sind aktuell eine absolute Seltenheit. In der Bayernliga hat es in der laufenden Spielzeit noch gar kein Konkurrent geschafft. Als sechstes Team versuchen nun die Günzburger Handballerinnen, die Reserve des Drittliga-Spitzenreiters zu bezwingen. Anpfiff zur neu angesetzten Partie im Mekka des schwäbischen Frauenhandballs ist an diesem 25. November um 19.30 Uhr.

VfL Günzburg – TSV EBE Forst United 21:32 (5:13)

HSG Freising-Neufahrn – VfL Günzburg 24:34 (10:17)

VfL Günzburg – TSV Ismaning 25:30 (11:15)

ASV Dachau – VfL Günzburg 20:34 (10:17)

VfL Günzburg – HT München 35:27 (14:13)

Donnerstag, 25. November 2021, 19.30 Uhr: TSV Haunstetten II – VfL Günzburg

Samstag, 4. Dezember 2021, 18 Uhr: TSV EBE Forst United – VfL Günzburg

Samstag, 11. Dezember 2021, 17.30 Uhr: VfL Günzburg – HSG Freising-Neufahrn

Freitag, 17. Dezember 2021, 20 Uhr: VfL Günzburg – SV München Laim

Samstag, 15. Januar 2022, 17.30 Uhr: TSV Ismaning – VfL Günzburg

Samstag, 22. Januar 2022, 17.30 Uhr: VfL Günzburg – TSV Haunstetten II

Samstag, 29. Januar 2022, 18.15 Uhr: SV München Laim – VfL Günzburg

Samstag, 5. Februar 2022, 17.30 Uhr: VfL Günzburg – ASV Dachau

Samstag, 19. Februar 2022, 18 Uhr: HT München – VfL Günzburg

Sogar den aktuellen Tabellenführer Ebersberg hat die TSV-Zweite bezwungen; die Haunstetterinnen sind nur deshalb Tabellenzweite, weil sie zwei Begegnungen weniger ausgetragen haben als die Handballerinnen aus dem Osten der Landeshauptstadt.

Einfaches Erfolgsgeheimnis

Das Erfolgsgeheimnis des TSV-Bayernligateams ist die gute Mischung aus ehemals klassenhöher antretenden Spielerinnen und jungen Talenten. Auch davon gibt es in Augsburg genügend, die dortige Jugendarbeit ist ebenfalls spitze.

Zuletzt gelang den Haunstetterinnen beim Tabellenletzten HSG Freising-Neufahrn ein 32:13. Beste Torschützinnen waren Mona Walter mit neun und Sabrina Fischer mit sechs Treffern.

Es wird aus Günzburger Sicht allerdings nicht reichen, nur deren Kreise einzuschränken. Der TSV ist auf jeder Position top besetzt und bestraft alle Fehler der jeweiligen Gegenüber rigoros.

Formkurve der Günzburgerinnen zeigt nach oben

Da die Formkurve der Kees-Schützlinge zuletzt ebenfalls steil nach oben zeigte, haben sich die VfL-Handballerinnen vorgenommen, die Außenseiterchance mit Leben zu erfüllen. Die Günzburgerinnen wissen auch, dass sie sich auf ihr starkes Rückzugskonzept verlassen können, sollte es vorne mal weniger gut laufen. Das war ein Schlüssel zum Erfolg der jüngsten Spiele gegen ebenfalls gegenstoßstarke Kontrahentinnen.

Als Freundlichkeit vor dem Anpfiff sagen die Weinroten ausdrücklich Danke, dass die Verantwortlichen in Haunstetten vor einigen Wochen in größter VfL-Personalnot einer Spielverlegung zugestimmt hatten. In Günzburg weiß man, dass so etwas nicht selbstverständlich ist im Sportgeschäft. (AZ)