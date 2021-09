Keine Punkte für den VfL Günzburg

Handball-Drittligist VfL Günzburg verliert trotz erneuter Leistungssteigerung auch das dritte Spiel dieser Saison 2021/22. Was Trainern und Spielern Hoffnung macht.

Es war mehr drin für den VfL Günzburg. Das allein ist als Lob zu werten für den heimischen Handball-Drittligisten, der auch im dritten Saisonspiel eine Leistungssteigerung zeigte. Die Partie bei HBW Balingen-Weilstetten II hielten die Jungs von Trainer Gábor Czakó über weite Strecken offen. Für einige Momente schienen sie sich gar auf der Siegerstraße zu befinden, ehe sie das Spiel aus der Hand gaben. Am Ende stand eine 26:28 (14:16)-Niederlage.

15 starke Minuten des VfL Günzburg

Das erste Tor gehörte den Jung-Galliern, die ersten 15 Minuten jedoch den Weinroten. Der anfängliche Rückstand wurde umgehend egalisiert und Michael Jahn stellte beim 2:4 (7.) die erste Zwei-Tore-Führung her. Beim 7:9 (15.) von Jakob Hermann wurde diese Differenz ein letztes Mal herausgeworfen. Danach drängten viele und teils leichtsinnige technische Fehler in das Günzburger Spiel. Die Gastgeber nahmen das Geschenk an. Der diesmal beste Balinger, Luca Munzinger, markierte das 9:9 und über ein 13:11 (24.) ging es beinahe ungebremst weiter zum 16:12 (28.). Immerhin schafften es die Gäste, aufgrund einer erneut herausragenden Einstellung und einiger sehenswerter Rückraumknaller des bärenstark agierenden André Alves bis zum Seitenwechsel auf 16:14 zu verkürzen.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen Samstag, 25. September 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg Samstag, 2. Oktober 2021, 20 Uhr Karl Euerle-Sporthalle Backnang

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder Samstag, 9. Oktober 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

HSG Konstanz – VfL Günzburg Freitag, 15. Oktober 2021, 20.30 Uhr Ingun Arena Konstanz

VfL Günzburg – TSV Blaustein Samstag, 23. Oktober 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TV Willstätt – VfL Günzburg Samstag, 30. Oktober 2021, 20 Uhr Hanauerlandhalle Willstätt

TV Plochingen – VfL Günzburg Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – VfL Pfullingen Samstag, 27. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

In der Kabine waren die Gründe für den Verlust des Momentums schnell gefunden. Insbesondere die rechte Angriffsseite des Gegners kam teilweise komplett ohne Kontakt zu freien Würfen. Auch die Lösung lag für das Trainiertem nahe. Die Ansage lautete, endlich Zugriff in der Abwehr zu bekommen und eine deutlich geringere Zahl weggeworfener Bälle zu produzieren. Ansonsten waren Gábor Czakó und sein Co-Trainer Sandro Jooß sehr zufrieden mit dem Auftritt ihrer Schützlinge und sahen mehr als nur eine theoretische Chance, die zwei Punkte aus der Balinger Sportarena zu entführen.

Nico Jensen schafft den Anschluss

Der Anschlusstreffer gelang dann auch direkt durch Nico Jensen und zumindest die nächsten fünf Minuten ging ein spürbarer Ruck durch die Mannschaft, die nun deutlich konzentrierter angriff und verteidigte. Viel zu schnell allerdings zogen die Gastgeber wieder davon. Erst nach einigen Paraden von Torhüter Patrick Bieber sowie ein paar schönen Angriffen schafften es die Weinroten, beim nächsten Ein-Tor-Rückstand (23:22/48.) wieder alle Trümpfe auf ihre Seite zu ziehen. Ein paar unnötige Zeitstrafen und verworfene Chancen später allerdings war das Spiel wenige Minuten später gegen die Günzburger entschieden (27:23/54.).

Trotz der dritten Niederlage im dritten Spiel unterstrich das VfL-Trainergespann die Erkenntnis, dass die Weinroten auf jeden Fall in diese Liga gehören. Jooß sagte: „Zwar haben wir verloren, konnten aber 55 Minuten lang nicht nur Paroli bieten, sondern hatten den Sieg über die ganze Zeit in der eigenen Hand. Auch Czakó war einerseits enttäuscht, wollte andererseits aber die positive Entwicklung herausarbeiten, in dem er formulierte: „Wir haben gegen einen Gegner, gegen den wir ein Jahr vorher mit einiger Wahrscheinlichkeit chancenlos gewesen wären, ein durchgehend enges Spiel gehabt und verlieren es am Ende selber. Auf unserer Leistung müssen wir nun aufbauen.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans – Pfetsch, M. Jahn (4), S. Jahn (2), Buck (1), Toth, Hermann (1), Meye, Jensen (4), Sánchez (1), Köppel, Jäger (4), Alves (7), Riemschneider (2)