Leipheimer Handballerinnen in der Favoritenrolle

Die Leipheimerinnen starten mit Rückenwind ins Bezirksoberliga-Heimspiel gegen das Schlusslicht. Ganz anders sieht es für die Bayernliga-Reserve des VfL Günzburg aus.

Der Tabelle nach starten die Handballerinnen des VfL Leipheim als klare Favoritinnen ins Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den VSC Donauwörth. Anwurf in der Güssenhalle ist am 23. Oktober 2021 um 19 Uhr. Umgekehrt sind die Vorzeichen für die Bayernliga-Reserve des VfL Günzburg. Die Handballerinnen treten am 24. Oktober ab 17 Uhr beim Bezirksoberliga-Spitzenteam TV Gundelfingen an.

6:0 gegen 0:6 Punkte, Tabellendritter gegen Tabellenschlusslicht – viel spricht dafür, dass die Leipheimerinnen ihren guten Lauf fortsetzen können. Der Blick auf die Tabelle allein reicht im Sport aber häufig nicht. Das VfL-Team um Cansu Celik weiß, dass ihm keine leichte Aufgabe bevorsteht. Zwei Dauerverletzte und Schichtdienste belasten den ohnehin kleinen Kader stark. Viel wird davon abhängen, wie gut die Güssen Fanni Kovacs in den Griff bekommen. Die Donauwörtherin belegt den vierten Rang in der Liste der Torschützinnen.

Aggressive Abwehr als Schlüssel zum Erfolg

Die Handballerinnen des TV Gundelfingen haben ihre Ansprüche mit drei Siegen in Serie eindrucksvoll unterstrichen. Davon wollen sich die Günzburgerinnen jedoch nicht unterkriegen lassen. Wenn sie an ihre Leistungen aus den jüngsten Spielen anknüpfen und ihre sportliche Entwicklung vorantreiben können, müssen die zwei Punkte kein Traum bleiben. Wichtig wird sein, aus einer aggressiven Abwehr heraus zu spielen, die Chancenauswertung zu verbessern und vor allem die Routinen der Gastgeberinnen zu unterbinden. Coach Bernd Rieger sagt: „Wenn wir es schaffen, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen, werden wir unsere Chance haben.“

