Neue Handball-Saison: Spielplan für den VfL Günzburg ist raus

Der Deutsche Handball-Bund hat mittlerweile die Spielpläne für die dritte Bundesliga veröffentlicht. Wann und wo sind die Günzburger dran?

Der Kader wurde verstärkt, das Training ist in vollem Gange, sogar ein erstes Testspiel in der eigenen Halle gab es diese Woche schon für die Günzburger Drittliga-Handballer. Vor kurzem wurden vom Deutschen Handball-Bund noch die Staffeln eingeteilt, der VfL gehört zur Staffel G - jetzt sind auch die Spielpläne veröffentlicht.

VfL Günzburg: Beginn der neuen Handball-Saison am 4. September

Los geht es in weniger als zwei Monaten, am Samstag, 4. September, mit einem Auswärtsspiel beim VfL Pfullingen, Anpfiff ist um 20 Uhr. Das erste Heimspiel bestreitet die Mannschaft um Trainer Gábor Czakó dann am Sonntag, 12. September, gegen TuS Fürstenfeldbruck. Ebenfalls zu Hause spielt der VfL am Sonntag, 26. September, gegen die TSG Söflingen, sowie am Sonntag, 10. Oktober, gegen TSV Neuhausen/Filder. Ein reizvolles Duell steht dann noch mal Ende Oktober an: am Sonntag, 24., kommen die Blausteiner nach Günzburg.

Das letzte Spiel vor Weihnachten steht am Sonntag, 12. Dezember, daheim gegen Balingen-Weilstetten II an, weiter geht es dann wieder Mitte Januar, genauer am 16., auswärts in Söflingen. Letztes terminiertes Spiel ist die Begegnung bei Salamander Kornwestheim am Samstag, 12. März.

Ehe es um Punkte geht, testet die Mannschaft noch in weiteren Spielen. Das nächste in der Rebayhalle findet Mitte Juli gegen den Drittligisten SG Pforzheim-Eutingen statt. Hier die Spiele bis zur Pause in der Übersicht:

SA, 04.09.: VfL Pfullingen - VfL Günzburg

Lesen Sie dazu auch

SO, 12.09.: VfL Günzburg - TuS Fürstenfeldbruck

SO, 19.09.: HBW Balingen-Weilstetten II - VfL Günzburg

SO, 26.09.: VfL Günzburg - TSG Söflingen

SA, 02.10.: HC Oppenweiler/Backnang - VfL Günzburg

SO, 10.10.: VfL Günzburg - TSV Neuhausen/Filder 1898

SA, 16.10.: HSG Konstanz - VfL Günzburg

SO, 24.10.: VfL Günzburg - TSV Blaustein

SO, 31.10.: TV Willstätt - VfL Günzburg

SA, 13.11.: TV Plochingen - VfL Günzburg

SO, 21.11.: VfL Günzburg - SV Salamander Kornwestheim

SO, 28.11.: VfL Günzburg - VfL Pfullingen

SA, 04.12.: TuS Fürstenfeldbruck - VfL Günzburg

SO, 12.12.: VfL Günzburg - HBW Balingen-Weilstetten II