Neuzugang beim VfL Günzburg: Helena Jooß verstärkt das Team

Die Bayernliga-Damen des VfL Günzburg können mit einem hochkarätigen Neuzugang aufwarten: Helena Jooß verstärkt künftig die Mannschaft.

Die 18-jährige Helena Jooß schließt sich dem VfL Günzburg an. Die Rückraumspielerin erlernte das kleine Handball-Einmaleins beim SV Salamander Kornwestheim. 2015 wechselte sie dann in die Damenhandballhochburg nach Bietigheim. Gerade in der Mädchenhandball-Diaspora Schwaben, wo jede vollständige Mädchenmannschaft schon einem kleinen Handballwunder gleich kommt, muten die dortigen Verhältnisse geradezu wundersam an. Drei Damenmannschaft und jede einzelne Altersklasse doppelt besetzt und in den jeweils höchsten Ligen gehen dort aktuell an den Start. In den vergangenen fünf Jahren wurde die SG BBM Bietigheim zudem zweimal deutscher Meister.

Helena Jooß wechselt von Bietigheim zum VfL Günzburg

Jooß wurde zuletzt im 3. Liga-Team eingesetzt. Als B-Jugendliche feierte sie die Deutsche Vizemeisterschaft und gewann mit der Baden-Württemberg-Auswahl beim Ländercup die Deutsche Meisterschaft der Verbände. Eine solche Spielerin ist top ausgebildet und hat trotz ihrer jungen Jahre sportlich schon einige Erfahrungen gesammelt.

Der Wechsel kam zustande, weil Jooß seit dem Wintersemester in Ulm Medizin studiert. Hilfreich dürfte Sonja Christel gewesen sein, an die man sich bei den Weinroten gerne erinnert. Auch sie kam einst aus Bietigheim zum Studieren nach Ulm und verstärkte dann das Günzburger Damenteam in der Bayernliga für eine Saison.

Aktuell befindet sich Jooß im Reha-Training. Sie musste kürzlich an der Schulter operiert werden, ist aber zuversichtlich, dass sie zum Saisonstart einsatzbereit ist.

Lesen Sie dazu auch