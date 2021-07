Handball

vor 33 Min.

Spanisch, sportverrückt, spätberufen: Das sind die Neuen des VfL Günzburg

Plus Die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg bereiten sich auf die Saison vor, mit im Boot sind seit Kurzem Sergi Alá Sánchez, Manuel Riemschneider und Sascha Langhans.

Von Nadine Rau

Eigentlich würde Michael Jahn seinen neuen Mitspieler Sascha Langhans viel lieber auf dem Feld als im Tor sehen. "Schau ihn dir an, er ist zwei Meter groß und Linkshänder, das ist so verschenkt", scherzt er nach dem Training der Günzburger Drittligahandballer. Auf eine Umschulung, jetzt noch, hat Langhans aber keine große Lust - er fühlt sich im Tor gut aufgehoben. Im Gegensatz zu den meisten seiner Mitspieler kam er erst in der vierten Klasse durch ein Angebot der Grundschule auf seinen jetzigen Herzenssport, "eigentlich bin ich ein Spätzünder", erzählt er vor dem Training.

