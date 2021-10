Wann wird das Aushängeschild des VfL Günzburg wieder glänzen?

In der Abwehr des Handball-Drittligisten VfL Günzburg gab es zuletzt ungewohnt viele Lücken. Das wirkt sich auf den Plan für das Heimspiel gegen den TSV Neuhausen aus.

Die positive spielerische Entwicklung der Mannschaft soll sich endlich auch in zählbaren Ergebnissen niederschlagen. Das haben sich die Günzburger Handballer für ihr Drittliga-Heimspiel gegen den TSV Neuhausen/Fildern ganz fest vorgenommen. Anpfiff in der Rebayhalle ist an diesem Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr.

Skurrile Aufsteiger-Geschichte

Der TSV Neuhausen/Fildern zählt zusammen mit der TSG Söflingen zu den skurrilsten Aufsteiger-Geschichten, die es je gegeben hat. Nach vielen Jahren der Zugehörigkeit zur Dritten Liga und einem sportlich absolut gerechtfertigten Anspruch auf die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg machte den Neuhausern, wie so vielen anderen Vereinen auch, Corona einen Strich durch die Hochrechnung für die letztlich abgebrochene Saison. Da Anfang 2021 absehbar war, dass die Runde realistischerweise nicht mehr zu Ende gespielt werden kann, mussten die Verantwortlichen aller Ligen Lösungen für Auf- und Abstieg finden. In Bayern wurde beispielsweise der Aufstiegsplatz in Liga drei unter allen Mannschaften ausgespielt, die Interesse an einem Startrecht bekundet hatten. In Baden-Württemberg, das zwei Aufstiegsplätze zu verteilen hatte, wurde komplett auf eine sportliche Lösung verzichtet. Die Aufstiegsplätze wurden am grünen Tisch verteilt und der erste ging in großer Einigkeit an die in den Augen aller Beobachter sportlich beste Mannschaft, eben den TSV Neuhausen/Fildern.

Maddogs sind gut gestartet

Der Saisonstart in der Drittklassigkeit sollte diese Entscheidung dann auch im Nachhinein bestätigen. Die Maddogs aus Neuhausen stehen aktuell mit 3:7 Punkten auf dem achten Platz in der Tabelle und damit immer noch im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Ähnlich wie beim VfL Günzburg war der Start des TSV mit Ausnahme des Auftaktspiels gegen den HC Oppenweiler-Backnang, das mit zehn Toren Unterschied verloren wurde, grundsätzlich ein erfolgreicher. Gegen Blaustein und Plochingen konnte das Team von Trainer Markus Locher punkten, gegen Willstätt wurde nach einem sehr guten Handballspiel am Ende knapp verloren und sogar Liga-Primus Konstanz konnte überraschenderweise sehr lange geärgert werden. Einer der Gründe für die starken Auftritte des Aufsteigers ist die überragende linke Angriffsseite mit Linksaußen Julian Reinhardt, Rückraumwerfer Hannes Grundler und Spielmacher Timo Durst, die das Spiel des Traditionsvereins mit tollen Entscheidungen und Würfen prägen.

Abwehrleistung wird für den VfL Günzburg entscheidend sein

Entscheidend für die Weinroten dürfte deswegen die Abwehrleistung gegen die schlagkräftige linke Seite werden. Für das Günzburger Trainerteam lag hier auch der Fokus in der vergangenen Trainingswoche, zumal das bisherige Aushängeschild des VfL, die bewegliche und aggressive 5:1-Abwehr, gegen den einen oder anderen Drittligisten Schwächen gezeigt hat. Neben einer besseren taktischen Disziplin ist für Co-Trainer Sandro Jooß insbesondere „der Wille, den einen Schritt mehr als der Gegner zu machen“, ausschlaggebend für eine effektive Abwehrleistung und eine realistische Chance auf den ersten Heimsieg. Im Angriff muss das Ziel bleiben, die überwiegend guten Leistungen der vergangenen Wochen erneut auf die Platte zu bringen.

Die Spieler um den 24-jährigen Nicolai Jensen freuen sich schon riesig auf das dritte Heimspiel vor Zuschauern nach der langen Zwangspause. Für den Günzburger Spielmacher ist es nach eigener Darstellung auch nach vielen Jahren im weinroten Dress etwas ganz Besonderes, vor den vielen heimischen Fans zu spielen. (AZ)

