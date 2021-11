Was die Handballer des VfL Günzburg so stark macht

Der Handball-Drittligist VfL Günzburg landet einen Sensationscoup in Willstätt. Andre Alves erzielt 13 Treffer. Größter Erfolgsfaktor ist aber der Wille zum Sieg.

Zum ersten Mal in dieser noch jungen Drittliga-Saison haben alle Handballer des Drittligisten VfL Günzburg 60 Minuten an ihrer oberen Leistungsgrenze gespielt. Nur so war es möglich, nach einem überraschend klaren Spielverlauf beim eigentlich deutlich favorisierten TV Willstätt den ersten Auswärtssieg der Runde einzufahren. Der 27:21-Sensationscoup war verdienter Lohn für eine herausragende Mannschaftsleistung.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – VfL Pfullingen Samstag, 27. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Von der ersten Minute an brannte die Günzburger Abwehr wie zu besten Bayernligazeiten. Gegen den individuell deutlich besser besetzten Rückraum der Gastgeber bestand von Beginn an jeder einzelne Abwehrspieler und ermöglichte dem überragenden Patrick Rösch eine Reihe von extrem wichtigen, gehaltenen Bällen. Weil allerdings der Angriffsmotor zu Beginn ein wenig stotterte, stand es nach acht Minuten lediglich 2:2. Danach steigerten sich die Günzburger in der Verteidigung noch einmal ein kleines Stückchen; Angriffswelle um Angriffswelle zerschellte an den hoch motivierten Weinroten. Spätestens nach zehn Minuten schwappte die Euphorie aus der Abwehr auch in die gegnerische Hälfte und endlich, nach so vielen unglücklichen Niederlagen und teils schlechten Leistungen, erwachte auch der Angriff. Der kernige Portugiese Andre Alves spielte ab diesem Zeitpunkt mit einer beeindruckenden Quote und insgesamt 13, teils spektakulären Toren in einer anderen Liga.

Aus zwei Toren werden fünf Treffer Vorsprung

Die ins Badische mitgereisten Günzburger Fans unter den 645 Zusehenden bemerkten zunächst, wie die weinroten Kämpfer einen kleinen Vorsprung erspielen konnten. Aus dem 6:4 (19.) wurde nach und nach eine in dieser Form nicht erwartbare, deutliche Fünf-Tore-Führung zum Seitenwechsel (11:6).

Das Spielfeld der Hanauerlandhalle war in der zweiten Phase der ersten Halbzeit fest in schwäbischer Hand. Das Abwehrzentrum ließ gar nichts mehr zu und aus diesem starken Rückhalt spielte der Günzburger Angriff befreit und mit Selbstbewusstsein auf.

Positive Stimmung in der Kabine

In der Kabine war die Stimmung entsprechend positiv geladen. Allen Spielern von Co-Trainer Sandro Jooß waren aber auch noch die guten Halbzeiten gegen Konstanz und Fürstenfeldbruck mehr als deutlich in Erinnerung, als Günzburg nach Wiederanpfiff jeweils förmlich überfahren wurde. Das Ziel war damit ganz klar ausgegeben. Die ersten zehn Minuten der ersten Halbzeit müssen den Gästen gehören.

Lesen Sie dazu auch

Allerdings wollten die Willstätter die Kerben aus der ersten Hälfte vor heimischen Publikum auswetzen und sie starteten mit viel neu gewonnener Energie in die zweiten 30 Minuten. Ganz kurz, beim 13:10 für die Gäste (35.), waren die Badener halbwegs in Schlagdistanz. Zwei tolle Rückraumkracher von Stephan Jahn und Jakob Hermann stoppten aber die aufkeimende Hoffnung der mit vielen Hochkarätern besetzten Gastgeber. Danach war auch das neu gewonnene Selbstbewusstsein der Weinroten wieder voll aufgeladen und in der 43. Minute schoss Balazs Toth den VfL zum bereits vorentscheidenden 19:13. Der erste Sechs-Tore-Vorsprung gab den Gästen die wenige Minuten lang vermisste Sicherheit zurück und Michael Jahn konnte mit einem sehenswerten Hüftwurf sogar einen Acht-Tore Vorsprung herauswerfen (22:14/46.).

Manuel Riemschneider bringt Struktur ins Spiel

Die darauf vom früheren dänischen Nationaltrainer Ole Anderson genommene Auszeit konnte zumindest kurzfristig das badische Feuer zurückbringen und der TV versuchte, mit einer offensiven Abwehr und vielen Rückraumwürfen das Blatt doch noch zu wenden. Bis auf sechs Tore Differenz kamen die immer fairen Gastgeber noch heran. Danach brachte der erneut starke Manuel Riemschneider Struktur in das Günzburger Spiel und stellte die gegnerischen Abwehrreihen mit vielen tollen 1:1-Situationen vor große Probleme. Selbst die Rote Karte gegen Yannick Meye (47.) konnte den VfL-Zug an dem Tag nicht ausbremsen. Alves sollte dann die Ehre gebühren, den Schlusspunkt zum 27:21 erzielen.

Für ihn als bestem VfL-Werfer der Partie war die Grundlage für den Sieg schnell gefunden: „Von der ersten Minute an spürte ich bei mir und meinen Mitspielern den absoluten Willen zum Sieg. Mittlerweile fühle ich mich auch komplett in Günzburg angekommen. Toll fand ich die Einstellung des Teams, obwohl die Wochen zuvor alles andere als einfach für uns waren.“ (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Rösch, Bieber, Langhans; M. Jahn (2), S. Jahn (3), Toth (2), Hermann (2), Meye, Jensen, Köppel, Jäger (3), Alves (13/5), Riemschneider (2)