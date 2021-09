Wie der VfL Günzburg bei der Traumfabrik bestehen will

Als Außenseiter gehen die Handballer des VfL Günzburg ins Drittliga-Spiel bei HBW Balingen-Weilstetten II. Der Gastgeber hat einen Super-Saisonauftakt hingelegt.

Die Aufgaben werden nicht einfacher für den VfL Günzburg. Nach zwei Niederlagen zum Start in diese Spielzeit treten die Drittliga-Handballer von Trainer Gábor Czakó an diesem Samstag, 18. September, beim Nachwuchsteam des Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten an. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Optimale sportliche Entwicklung bei HBW Balingen-Weilstetten

Die Jung-Gallier aus Balingen-Weilstetten dürften eine der interessantesten Mannschaften der Drittliga-Staffel G sein. Der Unterbau des Bundesligateams ist eine extrem ausgewogene Mischung aus hochtalentierten, jungen Spielern und alten, erfahrenen Drittliga-Aktiven. Gerade für die Nachwuchsspieler bietet diese Kombination eine wunderbare Chance, sich auf anständigem Handball-Niveau zu präsentieren und sich in einem höchst professionellen Umfeld auf den Sprung in den Profibereich vorzubereiten. Dieses Konzept bietet eine tolle Möglichkeit zu einer optimalen sportlichen Entwicklung für junge Spieler.

Und das Team von Trainer Micha Thiemann ist auch absolut wettbewerbsfähig unterwegs. Zum Beweis darf der jüngste Auftritt der Balinger herhalten, als sie beim reichhaltig mit Hochkarätern bestückten und unter Fachleuten auch sehr hoch gehandelten TV Willstätt völlig ungefährdet und deutlich überlegen gewannen. Neben einer herausragenden Torhüterleistung bestach das junge Team vor allem mit einem ausgeglichen guten Angriff und einem hohen Spieltempo. Der Traumstart mit 4:0 Punkten war perfekt.

VfL Günzburg hat noch keine Punkte

Günzburg dagegen steht ohne Punkte im Süden der Tabelle. Nach der Heimniederlage gegen Fürstenfeldbruck konnten immerhin auch die Weinroten auf eine eigentlich gute Leistung zurückblicken. Auch die anschließende Spielanalyse zeigte dem Team um Spielmacher Nico Jensen, dass lediglich Kleinigkeiten zur großen Überraschung gefehlt haben.

Zufrieden waren die Trainer insbesondere mit dem besser werdenden Umschaltspiel und einer erneut guten Abwehrleistung. Für Co-Trainer Sandro Jooß ist allerdings auch klar, dass erneut ein Spiel an der oberen Leistungsgrenze nötig sein wird, um sich überhaupt Hoffnungen auf einen Coup ausrechnen zu dürfen. Gerade die Abwehrleistung und das Tempo nach vorne sind für ihn zuvorderst Einstellungsfragen. Bislang haben seine Schützlinge in dieser Beziehung nichts vermissen lassen. Gegen Balingen-Weilstetten II gilt es für ihn nun, diese Leistung zu wiederholen. Nachdem die hohe Zahl an technischen Fehlern beim Auftaktspiel in Pfullingen schon in der Woche danach deutlich verringert worden war, lag in dieser Trainingswoche das Hauptaugenmerk auf der Verbesserung der Wurfquote und einem weiteren Feintuning der Angriffsreihen.

Jakob Hermann, im Spiel gegen Fürstenfeldbruck einer der Leistungsträger aufseiten der Weinroten, freut sich bereits auf die Aufgabe. Er sagt: „Seit meiner ersten Saison im Aktivenbereich arbeiten wir alle zusammen wie verrückt für unsere Mannschaft. Jetzt spielen wir endlich in der dritten Liga. Mehr Motivation können wir gar nicht haben.“ Das Spiel gegen Balingen deklariert Hermann als „sportliches Ausrufezeichen, bei dem wir wieder alles geben werden, um den Favoriten ordentlich zu ärgern.“

So können Fans dabei sein

Fans des VfL Günzburg können im Teambus mitfahren. Abfahrt ist am Samstag, 18. September, um 15.15 Uhr. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl entgegen. Eintrittskarten müssen vorab im Internet auf der Seite von HBW Balingen-Weilstetten gekauft werden.