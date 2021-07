Zwei hochkarätige Neuzugänge für den VfL Günzburg

Plus Mit Sergi Alá Sánchez und Manuel Riemschneider haben die Drittligahandballer des VfL Günzburg zwei starke neue Spieler im Boot. Wer steckt hinter den beiden Neuen?

Mit Sergi Alá Sánchez und Manuel Riemschneider können die Drittligahandballer des VfL Günzburg zwei echte Hochkaräter an die Donau holen. Der sportliche Leiter des VfL - Fabian Schoierer - spricht von einem echten Glücksgriff für seinen Verein und freut sich riesig darüber, dass der VfL vor allem auf der bislang vakanten Position auf Rechtsaußen, aber auch für die rechte Rückraumposition mit dem 21-jährigen Linkshänder Sánchez einen echten Topspieler verpflichten konnte.