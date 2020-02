vor 18 Min.

Hans Brendle: „Das Baugebiet soll fertig werden“

Hans Brendle ist Bürgermeister in Röfingen und will es bleiben.

Hans Brendle hat auch nach vielen Jahren in der Kommunalpolitik noch viel vor in Röfingen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Seit über 35 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik aktiv im Gemeinderat, davon jeweils sechs Jahre als Dritter beziehungsweise Zweiter und Erster Bürgermeister im Amt. Durch meine weiteren ehrenamtlichen Aufgaben in der Gemeinde sowie in der Verwaltungsgemeinschaft und als Vorsitzender der Wasser- und Abwasserzweckverbände bin ich seit fast 25 Jahren mit unseren Nachbargemeinden gut vernetzt. In meinem früheren Beruf arbeitete ich mit Ingenieurbüros, Behörden und Unternehmen zusammen. Hier konnte ich die Erfahrung sammeln, um Belange aller Beteiligten zu koordinieren.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Nach der nun fertiggestellten Kinderkrippe und dem sanierten Kindergarten müssen die bereits begonnenen Projekte wie zum Beispiel unser neues Baugebiet fertiggestellt werden. Mit der damit verbundenen finanziellen Entlastung werden wir dann Baumaßnahmen im Bereich Ortsmitte einschließlich Friedhof ins Auge fassen können. Außerdem muss unsere Wasserversorgung zukunftsfähig gemacht und die geplanten Gewerbeflächen weiterentwickelt werden.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Die Kommunalpolitik ist mir noch nie auf die Nerven gegangen. Auch nach 35 Jahren bin ich immer noch mit Leidenschaft Kommunalpolitiker.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Ich bin dort gern, wo ich mit Bürgern über unsere politischen und kirchlichen Belange, über unsere Vereine oder über die Wasser- und Abwasserversorgung Gespräche führen und diskutieren kann.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Ich würde heute gerne mit dem Buchautor unseres Heimatbuches „ Röfingen... ein schwäbisches Pfarrdorf“, Herrn Josef März , ein interessantes Gespräch führen und über seine sehr detaillierten Recherchen zur Geschichte unserer Gemeinde sicherlich noch mehr erfahren können.

Zur Person Hans Brendle

Hans Brendle ist am 20. September 1953 in Röfingen geboren. Er ist seit sechs Jahren Bürgermeister in Röfingen . Nominiert wurde er von den UWR/R.



ist am 20. September 1953 in geboren. Er ist seit sechs Jahren Bürgermeister in . Nominiert wurde er von den UWR/R. Familienstand Verheiratet, drei Söhne, drei Enkel.



Verheiratet, drei Söhne, drei Enkel. Ausbildung/Beruf Diplom-Ingenieur (FH) Elektro- und Nachrichtentechnik.



Diplom-Ingenieur (FH) Elektro- und Nachrichtentechnik. Freizeit/Hobbys Motorrad fahren, Messen und Ausstellungen besuchen.



Motorrad fahren, Messen und Ausstellungen besuchen. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Erster Bürgermeister der Gemeinde Röfingen seit 2014, davor im Gemeinderat seit 1984, davon jeweils sechs Jahre als Zweiter und als Dritter Bürgermeister, seit 1984 Verbandsrat in der VG Haldenwang und in den Zweckverbänden Röfingen und Haldenwang , Vorsitzender des Abwasserverbandes Haldenwang-Röfingen seit 1996, Vorsitzender des Wasserzweckverbandes Röfingen-Haldenwang seit 1999, zahlreiche Ehrenämter in der Vergangenheit in den örtlichen Vereinen. (gz)

-----------

Unser Service zur Kommunalwahl :

Interaktive Karte: Sie wollen Bürgermeister im Kreis Günzburg werden

Themen folgen