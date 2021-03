16:24 Uhr

Happacher wehren sich gegen Tempobeschränkung

Plus Weil das Thema auch im Bibertaler Gremium für Diskussion sorgt, wird es vertagt. Gemeinderat diskutiert zudem über einen Skaterplatz.

Von Sandra Kraus

Es ist erst 14 Tage her, da präsentierte Gemeinderat Manuel Götz ( CSU) dem Bibertaler Rat den Wunsch von Jugendlichen nach einem Skaterplatz. Und wie abgesprochen, machten sich die Ratsmitglieder Gedanken, wo ein Skaterplatz entstehen könnte. In der jüngsten Sitzung wurden sie präsentiert. In der Sitzung ging es zudem um ein Tempolimit zwischen Anhofen und Happach.

Möglich wäre ein Skaterplatz am Bauhof in Bühl, dort, wo er schon einmal war. Vorausgesetzt, die leer stehenden Wohncontainer der Asylbewerberunterkunft werden verkauft, könnten dort wieder die Skateboards rollen. Eine Alternative wäre eine Fläche am Waldrand westlich von Opferstetten in der Nähe der Bogenschützen. Hier muss geklärt werden, ob eventuell Munition der ehemaligen Muna noch im Boden liegen könnte, anschließend müsste die Fläche asphaltiert werden. Aus dem Rennen ist ein Bauplatz in Bühl, das Eckgrundstück von Schlossbergring und Schlossweg in Bühl. Hier werden Konflikte mit Anwohnern erwartet, auch hier müsste asphaltiert werden. Bürgermeister Roman Gepperth (CSU) sagte: „Mir persönlich würde der Skaterplatz bei den Sportanlagen am besten gefallen.“ Günstiger, weil schon asphaltiert, und damit in Augen mancher Räte auch attraktiver, ist der Skaterplatz am Bauhof. Bis zur nächsten Ratssitzung soll die Verwaltung den Verkauf der Wohncontainer forcieren und klären, ob die Fläche draußen am Sportgelände entmunitioniert werden muss.

Bibertal ist schnell unterwegs in Sachen digitale Schule

Schnell unterwegs in Sachen digitale Schule ist man in der Gemeinde Bibertal. Die Grundschulen in Bühl und Kissendorf sind die ersten Schulen, die vom Zweckverband Digitale Schule im Landkreis in Betrieb genommen werden. Am 22. Juli 2020 erfolgte der Beitritt zum Zweckverband, Anfang September war schon der Glasfaseranschluss gelegt und die Umbauarbeiten konnten ausgeschrieben werden. „Am 3. März war alles fertig“, freute sich Bürgermeister Roman Gepperth. Sobald die Lehrkräfte vom Zweckverband Digitale Schule eingewiesen sind, kann es losgehen. Von der Funktionsfähigkeit der Technik überzeugten sich Bürgermeister und Räte an Ort und Stelle. Alle konnten sich mit ihren Laptops und Tablets über das Schul-WLAN in das Ratsinformationssystem einwählen. Genau deshalb finden künftig die Rats- und Ausschusssitzungen nicht mehr im Traubesaal, sondern im Mehrzweckraum der Grundschule Bühl statt. In den Sitzungssaal des Rathauses geht es erst wieder, wenn die Abstands- und Hygieneregeln aufgehoben sind.

Zwischen Anhofen und Happach: Tempo 70 oder doch Tempo 50?

Auf Unverständnis bei den Happachern stößt der in der vergangenen Ratssitzung befürwortete Antrag, eine Tempobeschränkung auf der schmalen Straße zwischen Anhofen und Happach einführen zu wollen. Frank Otte (SPD) sagte: „Die Happacher fühlen sich in Misskredit gebracht. Sie sind der Meinung, es sei ein Rücksichtsproblem derer, die auf dem Teersträßchen schlendern. Tempo 50 ist hier ein falsches Signal, wie ich finde. Es ist eine Straße und kein Spazierweg, ich bin für Tempo 70.“ Es entspann sich eine sehr lebhafte Diskussion darüber, welcher Verkehrsteilnehmer Vorrecht habe: die Happacher, für die das Sträßchen die einzige Zufahrt ist, oder die Spaziergänger aus Anhofen. Gemeinderat Rainer Held (FW) steht zu seinem Tempo- 50-Antrag und sagte: „Anhofen hat keine Radweganbindung, die zum Spazierengehen genutzt werden kann, sie haben nur die Straße nach Happach. Und ob die Happacher mit Tempo 50 oder Tempo 70 nach Hause kommen, macht allenfalls Sekunden aus. Solange wir den Anhofern keinen Radweg bieten können, müssen die Happacher Tempo 50 fahren.“ Eine Aussage, die zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Otte und Held führte. Gemeinderat Andreas Keller (CSU) beendete sie mit einem Antrag auf Vertagung, solange bis die Polizei zum Wunsch nach einer Tempobeschränkung Stellung bezogen hat.

Ab 22. März besteht die Chance, dass kontaktloser Sport in Sporthallen wieder erlaubt ist. Bürgermeister Gepperth sagte, dass bis dahin die sanierte Mehrzweckhalle in Kissendorf erstmals in Betrieb gehen könne. Wegen Einsturzgefahr musste die Mehrzweckhalle im Juli 2018 überraschend geschlossen werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen