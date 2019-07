04.07.2019

Hardware für Schulen

Landkreis erhofft sich Aufnahme

Seit drei Jahren ist der Landkreis Günzburg als „Bildungsregion in Bayern“ anerkannt. Nun will sich der Kreis um die Aufnahme in das Förderprogramm „Digitale Bildungsregion“ des Freistaats bewerben. Eine entsprechende Empfehlung an den Kreistag haben die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses einstimmig beschlossen. Bislang ist es so, dass die Schulen im Landkreis kraft eigener Kompetenz die Hardware-Systeme beschaffen können. Ob das der richtige Weg sei, müsse noch überlegt und entschieden werden, erklärte Landrat Hubert Hafner. Als Alternative wären Bestellungen über einen zentralen Warenkorb denkbar. Damit könnten möglicherweise Kosten gespart werden, auch die Betreuung und Wartung einheitlicher Systeme wäre einfacher.

Der Landrat sagte dazu im Schul-, Kultur- und Sportausschuss: „Noch wichtiger als die Hardware sind die Lehrerinnen und Lehrer.“ (kai)

