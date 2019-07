25.07.2019

Hauptrunde im Toto-Pokal: Türk GB Günzburg spielt gegen den FV Illertissen

Eigentlich wollte Kreissieger TGB Günzburg die Löwen an die Donau holen. Damit wurde es nicht bei der Auslosung der Hauptrunde im Toto-Pokal.

Von Alexander Sing

Nichts ist es geworden mit dem Traumlos für Kreispokal-Sieger Türk Genclerbirligi Günzburg. Bei der Auslosung der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals in Bad Wiessee wurde der Kreisliga-Aufsteiger von „Losfee“ Josef Müller (Lotto Bayern) erst an zwölfter Stelle gezogen. Die attraktivsten Gegner waren zu diesem Zeitpunkt bereits weg. Und so entschied sich TGB-Kapitän Erkan Demirci, als er auf die Bühne gebeten würde, für das Schwabenderby gegen den Regionalligisten FV Illertissen. Klar hätte man gerne einen der vier Drittligisten ausgewählt, so Demirci. „Aber Illertissen ist bei uns in der Nähe, das passt schon.“ Das Spiel wird am Dienstag, 6. August, im Günzburger Auwaldstadion stattfinden.

Türk GB Günzburg wollte eigentlich gegen die Löwen spielen

Den Wunschgegner der Günzburger, den TSV 1860 München, schnappte sich die an erster Stelle gezogene FT Schweinfurt. Die beiden anderen schwäbischen Kreissieger TSV Täfertingen (Kreis Augsburg) und SV Oberegg (Kreis Allgäu) spielen gegen den FC Memmingen bzw. Türkgücü München.

Erstmals greift in diesem Jahr beim Verbandspokal ein neuer Auslosungsmodus. Die 22 Kreispokalsieger werden der Reihe nach aus einem Lostopf gezogen und dürfen sich ihre Gegner frei aussuchen aus dem Feld von Mannschaften aus Dritter Bundesliga, Regional-, Bayern- und Landesliga. (sial)

