Haushalt: Nach Rekordjahren kommt in Kötz jetzt der Einbruch

Plus Die Gemeinde Kötz muss auf Schlüsselzuweisungen verzichten und gut 400.000 Euro mehr Kreisumlage zahlen. So sieht der Haushalt im Detail aus.

Von Irmgard Lorenz

Nach den Rekordjahren kam Corona: Unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2018 und 2019 (knapp 1,98 Millionen und 2,99 Millionen Euro) folgte in der Pandemie der Einbruch im vergangenen Jahr auf gut 1,3 Millionen Euro. Zwar kalkuliert die Kötzer Kämmerin Silvia Quenzer für das aktuelle Jahr wieder optimistischer mit zwei Millionen Gewerbesteuereinnahmen, dennoch ermahnte sie mehrfach zu absoluter Haushaltsdisziplin und Sparsamkeit.

Alle nicht unbedingt im laufenden Jahr notwendigen Ausgaben habe man in die Zukunft geschoben, sagte Quenzer, als sie in der Gemeinderatssitzung den Etat für das laufende Jahr vorstellte. Er wurde einstimmig so beschlossen.

Der Kötzer Haushaltsplan 2021 umfasst im Verwaltungshaushalt knapp 6,63 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt 4,5 Millionen Euro und liegt mit einem Gesamtvolumen von etwas über 11,1 Millionen Euro ein bisschen niedriger als im Vorjahr.

Waldsiedlung: Sanierung soll im zweiten Quartal fertig werden

Hier macht sich bemerkbar, dass die Investitionen für den Neubau des Horts in Großkötz weitgehend erledigt sind und auch der Neubau des Kindergartens in Kleinkötz schon ziemlich weit ist. Die Sanierung der Waldsiedlung soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden, die Erschließung des Baugebiets am Emmenthaler Weg in Großkötz mit 300.000 Euro steht an.

Eine „Herausforderung“ ist laut Kämmerin der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes gewesen, mit dem der Verwaltungs- und Betriebsaufwand finanziert wird. Aufgrund der guten Steuereinnahmen 2018 und 2019 gibt es dieses Jahr nämlich keine Schlüsselzuweisungen. 2018 und 2019 waren das jeweils knapp 600.000 Euro gewesen, im vergangenen Jahr immerhin 271.000 Euro. Dieser Zuschuss fehlt jetzt, gleichzeitig aber steigt wegen der vormals guten Steuereinnahmen der Gemeinde die Ausgabe für die Kreisumlage um gut 400.000 Euro auf 2,3 Millionen Euro. Insgesamt fehlen damit annähernd 700.000 Euro in diesem Jahr.

1,1 Millionen Euro für den neuen Kötzer Bauhof

Dass der Verwaltungshaushalt „auf Kante genäht“ ist, wie die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle sagte, zeigt sich auch an der mit 113.170 Euro geringen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Im Vorjahr waren es noch 245.300 Euro gewesen, im Jahr 2019 sagenhafte 2,68 Millionen Euro.

Im Verwaltungshaushalt sind Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unter anderem in der Günzhalle (Eingangstüre) und in der Schule vorgesehen, ebenso an den Leichenhäusern in Kleinkötz und Ebersbach. Für die Sanierung von Brücken sollen heuer nur die Planungen gemacht werden, saniert oder gebaut wird dann in den kommenden Jahren.

Auch die Planung für den gemeindlichen Bauhof, der jetzt doch nicht hinter der alten Schule in Kleinkötz gebaut wird, sondern nach Großkötz ins Gewerbegebiet kommt, ist dieses Jahr im laufenden Haushalt eingeplant. Der Hochbau soll im kommenden Jahr erfolgen, insgesamt sind für den Neubau des Bauhofs gut 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Schon in diesem Jahr aber gibt die Gemeinde 100.000 Euro für Fahrzeuge und Maschinen im Bauhof aus.

Jeder Kötzer hat rechnerisch 238 Euro Schulden

Für die Glasfaseranbindung im Außenbereich sieht der Etat 360.000 Euro vor. 25.000 Euro sind für die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern für die Feuerwehren eingeplant, mit 20.000 Euro sollen das Dachgeschoss im Kleinkötzer Feuerwehrhaus ausgebaut und der Kleiderpool aktualisiert werden. Teilweise müsse Schutzkleidung turnusgemäß erneuert werden, sagte Bürgermeisterin Ertle, aber es mache sich auch bemerkbar, dass viele Nachwuchskräfte in die Feuerwehr aufrücken und ausgestattet werden müssen.

Um alle Ausgaben zu stemmen, die für dieses Jahr vorgesehen sind, muss die Gemeinde Kötz knapp 1,27 Millionen Euro aus den Rücklagen nehmen, die dann von knapp 6,66 Millionen Euro im Jahr 2020 auf immer noch beachtliche knapp 5,4 Millionen Euro schmelzen. Gleichzeitig werden 78.000 Euro Schulden getilgt, sodass die Gemeinde zum Ende des Jahres noch 774.387 Euro Schulden hat. Umgerechnet auf die 3246 in Kötz gemeldeten Bürger bedeutet das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 238 Euro. Die drei Darlehen laufen noch bis 2036, sie können nicht vorzeitig aufgelöst werden.

