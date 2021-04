Haushalt beschlossen: Rettenbach muss sorgsam wirtschaften

Plus Auch die Dorferneuerung und ein Radweg zum Silbersee waren Themen im Gemeinderat. Das sind die Details.

Im Februar hatte der Rettenbacher Gemeinderat das Investitionsprogramm vorberaten. Jetzt ist der Haushalt beschlossen worden. Als große Punkte für die kommenden Jahre nannte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU) das Dorfentwicklungskonzept, aber auch die Sanierung der Kanäle in allen Ortsteilen, für die die Gemeinde in den kommenden Jahren mehr als eine Million Euro ausgeben wird. Das Wohngebiet „Am Hirtenbach“ werde ebenfalls ein großes Thema sein.

Kämmerer Christoph Zeh erläuterte die wichtigsten Eckdaten des Haushalts, der im Verwaltungshaushalt mit 3,2 Millionen und im Vermögenshaushalt mit 1,55 Millionen Euro abschließt.

Es werde eine Zuführung zum Vermögenshaushalt geben, nicht sehr hoch, aber in jedem Fall höher als die Mindestzuführung. Vorgesehen sei eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro, die zur Zwischenfinanzierung der anstehenden Investitionen im Bereich des neuen Baugebiets angedacht sei. Man werde sehen, ob man diese in Anspruch nehmen werde, erklärte Zeh, der gleichzeitig darauf verwies, dass für die Erschließung noch keine Kostenschätzung vorliege.

Der Radweg ist ein schwieriges Projekt

Weiter ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von rund einer halben Million Euro vorgesehen. Ende 2022 werde diese bei etwa 1,8 Millionen Euro liegen. Diesen Betrag werde man auch benötigen, da bis dahin die ersten Maßnahmen für die Dorfentwicklung anstünden, die von der Gemeinde vorzufinanzieren seien. Im Gesamten sieht das Investitionsprogramm 2021 einen Betrag in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro vor. Unter anderem sind in diesem Jahr weitere 450.000 Euro für Grunderwerb eingeplant. Gemeinderatsmitglied Werner Brenner (CSU) regte an, dass man auch für den Radweg von Rettenbach zum Silbersee Planungen angehen und dafür einen bestimmten Betrag im Haushalt vorsehen sollte: für eine Grobplanung, um zu sehen, was möglich sei. Man wisse nicht, ob man zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Förderung erhalte. Sollte diese nicht der Fall sein, werde man den Radweg vermutlich schwieriger realisieren können.

Kämmerer Zeh warnte jedoch davor, allein schon aufgrund der bereits anstehenden Projekte, eine Planung in Auftrag zu geben, ohne zu wissen, ob ein Grunderwerb möglich sei und wie der Radweg überhaupt verlaufen würde. Martin Ostermeyer (UWR) meinte, dass man nicht zu viele Planungen anstreben und zunächst vorfühlen sollte, was realisierbar sei. Herbert Sittenberger (BL) schloss sich dem an: erst die Voraussetzungen schaffen und Planungen erst im nächsten Jahr verwirklichen, wenn man die näheren Umstände kenne. Dietrich-Kast entgegnete, sie wolle sich dem Radweg nicht verschließen, zumal schon lange der Wunsch nach einer sicheren Geh- und Radwegverbindung zum Naherholungsgebiet bestehe. Sie werde die Grundstücksverhältnisse klären, auch welche Möglichkeiten es gebe, Fördermittel zu erhalten. Der Gemeinderat zeigte sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

Auch die Dorfentwicklung soll vorangebracht werden

Im Hinblick auf das Projekt Dorfentwicklung haben sich drei Planungsbüros einem Auswahlgremium vorgestellt, welches die Angebote nach einer vorgegebenen Wertungsmatrix des Amtes für ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) bewertet hat. Erst nach Eingang des Zuwendungsbescheids durch das ALE darf die Vergabe an das Büro mit der höchsten Punktzahl erfolgen. Im nächsten Schritt soll ein Vertreter des Planungsbüros über die weitere Vorgehensweise informieren und wie eine Bürgerbeteiligung aussehen könnte.

Die Amtszeiten des Kommandanten der Feuerwehr Rettenbach und dessen Vertreter enden am 19. Mai. Aufgrund der Pandemie ist eine Dienstversammlung mit Neuwahlen unmöglich. Kommandant Martin Müller wurde zum Notkommandanten bestellt, Daniel Geißler zu seinem Vertreter. Innerhalb der Wehr sei bereits abgesprochen worden, dass sich Geißler als Stellvertreter zur Verfügung stellen werde.

